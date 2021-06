Remitly dépose les premiers documents de l’introduction en bourse alors que la société fintech de Seattle se prépare à entrer en bourse

Le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer. (Photo Remitly)

Remitly devient public.

La société de transfert de fonds mobile a déclaré mercredi avoir soumis de manière confidentielle un projet de déclaration d’enregistrement auprès de la SEC pour son introduction en bourse proposée.

. a rapporté le mois dernier que Remitly avait engagé des banques d’investissement alors qu’elle se préparait à entrer en bourse à une valorisation d’environ 5 milliards de dollars.

La dernière évaluation de Remitly était de 1,5 milliard de dollars en juillet lorsqu’elle a levé un tour d’investissement de 85 millions de dollars.

Fondée en 2011, la technologie mobile de Remitly permet aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent au-delà des frontières, y compris les immigrants aux États-Unis et au Royaume-Uni qui soutiennent des familles dans des pays tels que les Philippines, l’Inde, le Salvador et d’autres. Le service élimine les formulaires, codes, agents et autres frais généralement associés au processus de transfert d’argent international dominé par Western Union, MoneyGram et d’autres fournisseurs de longue date.

Remitly a décroché un investissement en actions non divulgué de Visa le mois dernier.

Remitly, classé n ° 3 sur la liste . 200 des meilleures startups technologiques du nord-ouest du Pacifique, compte environ 1 000 employés dans son siège de Seattle et six autres bureaux à Spokane, Washington, Londres, Cork, Cracovie, Manille et Managua.

Seules deux sociétés de l’État de Washington – Impel Neuropharma et Paymentus – sont devenues publiques avec une introduction en bourse traditionnelle cette année. Cette semaine, Nautilus Biotechnology, basée à Seattle, dirigée par le cofondateur d’Isilon Systems, Sujal Patel, est devenue publique via une fusion SPAC.