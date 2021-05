Remitly obtient un investissement de Visa au milieu des rapports de préparation de l’introduction en bourse

La start-up de transfert de fonds mobile de Seattle, Remitly, a décroché un investissement en actions non divulgué de Visa. Les entreprises se sont précédemment associées en 2019 et ont prolongé ce partenariat; Visa a cité l’accord dans son appel aux résultats le mois dernier. L’investissement intervient alors que Remitly se préparerait à entrer en bourse. Le financement total à ce jour dans l’entreprise de 10 ans, avant l’investissement dans Visa, s’élevait à près de 400 millions de dollars, y compris un tour de série F de 85 millions de dollars levé en juillet. La technologie mobile de Remitly permet aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent à travers les frontières. La société est classée n ° 3 sur la liste . 200 des meilleures startups technologiques du nord-ouest du Pacifique.