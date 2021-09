Remitly prix IPO à 43 $/action; Le géant de la fintech de Seattle évalué à près de 7 milliards de dollars

Remitly sera valorisé à près de 7 milliards de dollars lorsqu’il sera rendu public jeudi.

La société de Seattle a évalué les actions à 43 dollars mercredi soir, au-dessus de sa fourchette attendue de 38 à 42 dollars, valorisant le géant de la fintech à 6,9 milliards de dollars.

Les actions Remitly commenceront à être négociées jeudi matin sur le NASDAQ sous le symbole RELY.

La société lèvera plus de 300 millions de dollars dans le cadre de l’introduction en bourse, l’une des plus importantes pour une entreprise technologique de la région de Seattle.

La dernière évaluation de Remitly était de 1,5 milliard de dollars en juillet.

Fondée en 2011, la technologie mobile de Remitly permet aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent au-delà des frontières, y compris les immigrants aux États-Unis et au Royaume-Uni qui soutiennent des familles dans des pays comme les Philippines, l’Inde, le Salvador et d’autres. Le service élimine les formulaires, les codes et les agents généralement associés au processus de transfert d’argent international.

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 202 millions de dollars et une perte nette de 9,2 millions de dollars au cours des six premiers mois de cette année. Il a généré 257 millions de dollars de revenus et une perte nette de 32,5 millions de dollars en 2020, doublant son chiffre d’affaires annuel et réduisant ses pertes de près de moitié.

Remitly est en concurrence avec un certain nombre d’autres sociétés de transfert d’argent transfrontalier, dont Wise (anciennement TransferWise), qui était évaluée à 11 milliards de dollars après son introduction en bourse via une cotation directe en juillet, et Zepz (anciennement WorldRemit), qui a levé 292 millions de dollars dans une série E financement tour plus tôt ce mois-ci.

Nous aurons une couverture supplémentaire de l’introduction en bourse de Remitly jeudi, alors revenez sur . pour les mises à jour.