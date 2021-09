Remitly vise à lever jusqu’à 510 millions de dollars pour une valorisation de près de 7 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse du géant de la fintech de Seattle

(Remitly Images)

Remitly a fixé les conditions de son introduction en bourse mardi.

La société fintech vise à lever jusqu’à environ 510 millions de dollars pour 12,1 millions d’actions, ce qui serait l’une des plus importantes introductions en bourse pour une société technologique de la région de Seattle.

Les actions devraient être cotées entre 38 et 42 dollars, valorisant Remitly à potentiellement plus de 6,7 milliards de dollars. La dernière évaluation de Remitly était de 1,5 milliard de dollars en juillet.

Fondée en 2011, la technologie mobile de Remitly permet aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent au-delà des frontières, y compris les immigrants aux États-Unis et au Royaume-Uni qui soutiennent des familles dans des pays tels que les Philippines, l’Inde, le Salvador et d’autres. Le service élimine les formulaires, les codes et les agents généralement associés au processus de transfert d’argent international.

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 202 millions de dollars et une perte nette de 9,2 millions de dollars au cours des six premiers mois de cette année. Il a généré 257 millions de dollars de revenus et une perte nette de 32,5 millions de dollars en 2020, doublant son chiffre d’affaires annuel et réduisant ses pertes de près de moitié.

Jason Stoffer, un capital-risqueur basé à Seattle avec Maveron connu pour ses “démontages” des dépôts d’introduction en bourse, a analysé les mesures commerciales de Remitly la semaine dernière. Stoffer, qui a décidé de ne pas investir, a déclaré que la société lui avait donné tort. Il s’attend à ce que Remitly atteigne 600 millions de dollars de revenus l’année prochaine, notant son “modèle commercial supérieur aux entreprises traditionnelles” telles que Western Union et MoneyGram.

2/ @remitly m’a prouvé le contraire et a brillamment livré leur vision. Les clients n’ont plus besoin de faire la queue @westernunion et de payer des frais odieusement élevés. Remitly a des dépenses marketing élevées, mais un gros TAM, une forte rétention et un levier opérationnel accru laissent présager un avenir radieux. – jstoffer (@jstoffer) 9 septembre 2021

Remitly est en concurrence avec un certain nombre d’autres sociétés de transfert d’argent transfrontalier, dont Wise (anciennement TransferWise), qui était évaluée à 11 milliards de dollars après son introduction en bourse via une cotation directe en juillet, et Zepz (anciennement WorldRemit), qui a levé 292 millions de dollars dans une série E financement tour la semaine dernière.

L’intérêt des investisseurs pour ces entreprises reflète l’opportunité de croissance des envois de fonds numériques. Remitly a déclaré que le marché des transferts d’argent mondiaux était estimé à 1 500 milliards de dollars en 2020. Il a déclaré que ses activités et le secteur des services financiers numériques dans son ensemble se sont accélérés à la suite de la pandémie.

Un nouveau rapport de PitchBook note que les sorties de capital-risque pour les sociétés de technologie financière ont « explosé » au deuxième trimestre, avec une valeur globale de plus de 134 milliards de dollars, soit plus que les sept dernières années combinées.

Remitly se négociera sous le symbole « RELY » sur le Nasdaq.

Le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer, a aidé à trouver l’idée de Remitly tout en travaillant pour la Barclays Bank au Kenya. Il a fondé la société en 2011 avec Josh Hug et Shivaas Gulati ; le nom original de la startup était Beamit Mobile.

Le plus grand actionnaire de la société est PayU de Prosus avec une participation de 23,9%, suivi par Stripes (12,1%) et Threshold Ventures (9,4%). La société de la région de Seattle Trilogy Equity Partners détient une part de 6,2 %. Oppenheimer détient 4,8% du capital, tandis que Hug en détient 3,1%.

Il y a 11 autres sociétés de l’État de Washington qui sont devenues publiques cette année, à la fois via une introduction en bourse traditionnelle et un accord SPAC. Sana Biotechnology avait le plus gros à ce jour en 2021, levant 587,5 millions de dollars.

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour avec une nouvelle valeur pour le produit total collecté lors de l’introduction en bourse.