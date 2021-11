Remix Suite’ salue Marvin Gaye

Save The World: Remix Suite du producteur nominé aux Grammy Salaam Remi sort aujourd’hui dans le cadre des célébrations en cours du 50e anniversaire de Marvin Gaye‘s Ce qui se passe.

Remi est connu et respecté pour son travail avec des grands noms du hip-hop, de la pop et du R&B, et compte Gaye comme une énorme influence. La suite de remix présente ses nouvelles imaginations de l’album « Save the Children », sa face B « Sad Tomorrows », une première version de « Flying High (In the Friendly Sky) » et la coupe de vacances, « I Want to Come À la maison pour Noël. L’instrumental inédit de Marvin Gaye, « No Need », des sessions « Sad Tomorrows » est également présenté. ReMi a également contribué visuellement à la suite de remix, créant une illustration de célébration pour la pochette de l’album.

« Marvin Gaye a été mon artiste préféré car ses LP des années 70 sont sans égal en tant qu’ensembles d’œuvres singuliers », a déclaré ReMi. «Ce fut un honneur de pouvoir regarder le LP What’s Going On et de pouvoir créer une suite de remix pour s’asseoir à côté. C’est un rêve qui devient réalité. LoveLiveMPG.

La suite relie les morceaux nouvellement présentés avec des transitions habiles, dans l’esprit du flux original du concept de l’album. L’interprétation de « Save The Children » par Remi améliore le rythme et le groove naturels de la chanson, menant à un remix dynamique de « Sad Tomorrows », puis au passionné « I Want To Come Home For Christmas », pour lequel un clip a récemment été partagé. Le remaniement instrumental « No Need » complète la sortie.

Motown UMe sortira l’album original What’s Going On le 28 janvier 2022 dans une édition anniversaire 2LP, 180 grammes, avec l’album principal masterisé en analogique pour la première fois depuis sa sortie originale. Un disque supplémentaire comprendra tous les mixes mono single ainsi que quatre morceaux rares qui feront leurs débuts en vinyle.

Le plein Sauver le monde : Remix Suite La tracklist de Marvin Gaye x SaLaAM ReMi est :

1. Save the Children (Salaam Remi Remix)

2. Demains tristes (Salaam Remi Remix)

3. Je veux rentrer à la maison pour Noël (Salaam Remi Remix)

4. Pas besoin (Salaam Remi Remix)

Précommandez l’édition vinyle du 50e anniversaire de What’s Going On.