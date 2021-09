Remmy Valenzuela réapparaît sur les réseaux sociaux avec un message pour ses followers – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après avoir passé plusieurs mois loin des réseaux sociaux et loin de la scène, le chanteur mexicain Remmy Valenzuela est réapparu sur Instagram avec quelques photographies dans lesquelles il était très heureux.

Sur ces photographies, on peut voir le célèbre homme portant un accordéon de la marque Gabbanelli, avec un pantalon marron, un joueur noir, et son jean noir, sur fond blanc.

Il convient de noter que même si vous avez aimé les images, elles sont identiques, il existe une légère différence entre elles, car l’une est en couleur et l’autre en noir et blanc.

C’est ce dimanche que Remmy Valenzuela a mis en ligne ces photographies, et en a profité pour adresser un message à ses fidèles followers, dans lequel il les a remerciés d’avoir pris connaissance de lui.

« Merci beaucoup à toutes les personnes qui m’ont écrit et envoyé leurs vœux, à tous ceux qui m’apportent leur soutien et m’envoient tant de bénédictions. Mes sincères remerciements à tous les fans de Red Bone qui ne lâchent pas leur main, ils me font très plaisir et merci à tous les collègues de l’industrie qui m’ont apporté leur soutien, j’ai reçu des milliers de messages et j’aimerais pour y répondre à tous, je les lis tout le monde et ils me motivent trop. Merci beaucoup. Avec amour pour toi, Remmy Valenzuela », a écrit Remmy Valenzuela.

Le message de l’interprète de ‘Ma princesse’ a amené nombre de ses followers à exprimer davantage de messages d’amour et de soutien, en plus d’être optimiste quant à la possibilité qu’il apparaisse à son prochain événement, la Foire de Tijuana le 3 octobre prochain, bien que ce événement reste non confirmé par le chanteur.

Rappelons que c’est en juillet dernier que Remmy Valenzuela a été pointé du doigt par son cousin et sa petite amie, pour les avoir brutalement battus alors qu’ils étaient au ranch du célèbre homme, puis il s’est enfui.

En outre, quelque temps plus tard, il a été dit qu’il aurait pu fuir vers un autre pays, une situation qui a été démentie lorsqu’il a été capturé fin août dans un bar de Guadalajara, où il est apparu sur scène. Ceci après que le bruit courut qu’il aurait signé un accord économique avec son cousin.