Remodeler sa salle de bain avec 77 $ en cents et devient viral sur TikTok

Regardez les TikToks les plus viraux en 2020 1:43

(Cnn en espagnol) — La popularité de TikTok a explosé pendant la pandémie de COVID-19, et l’une des tendances observées – à part la danse – était les projets de bricolage comme ceux partagés par Jordan Darian, qui est devenu viral sur TikTok.

Darian, connue sous l’utilisateur @ladyjordania, est une femme de Los Angeles, en Californie, qui se décrit comme une artiste et bricoleur (ce qui en espagnol se traduit par une personne qui fait de l’artisanat). À la mi-2020, Darian a commencé à partager des vidéos sur la transformation de sa maison, et sans aucun doute son chef-d’œuvre est sa salle de bain pour invités. Cette vidéo a cumulé à ce jour plus de 22 millions de vues et 3,7 millions de likes.

Darian a peint les murs, changé l’éclairage, posé du papier peint et a passé 16 heures à placer des pièces de monnaie sur le sol de la salle de bain. Dans sa vidéo populaire, qui a la légende “77 $ US que personne ne pourra plus dépenser”, le tiktoker montre une brève version du processus de remodelage, accompagnée d’un audio qui parle de la pénurie de pièces aux États-Unis qui s’est produit en 2020 en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus.

Suite au succès de son TikTok, Darian a fourni plus de détails sur son chef-d’œuvre à 7 700 cents, notant qu’en plus de lui coûter 16 heures de travail, il a investi 300 $ dans de la résine époxy.

Parmi les milliers de commentaires qui existent dans la vidéo, un utilisateur a souligné la présence d’un centime de 1943, une pièce de cuivre rare pouvant valoir jusqu’à 85 782 $ US. Le penny en cuivre de 1943 « est la pièce d’erreur la plus célèbre », selon Heritage Auctions. Face à l’erreur possible d’avoir noyé ce sou étrange dans la résine, Darian a répondu avec humour.

Un autre utilisateur a demandé si utiliser des centimes sur le dollar comme décoration était un acte illégal, ce à quoi Darian a répondu avec un peu de sarcasme, montrant la première réponse dans les recherches Google indiquant que ce n’était pas illégal.

Pour sa part, bien que le département américain du Trésor ne promeuve pas la « coloration, le placage ou l’altération de la monnaie » et qu’il existe des sanctions pénales pour quiconque modifie frauduleusement les devises, « il n’y a aucune sanction contre une telle activité sans intention frauduleuse ». .