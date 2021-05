Remords du petit acheteur lors de la résiliation de la signature – RedState z .

Selon les modifications apportées en 2017 à la disposition relative au rappel, les électeurs californiens qui ont signé les pétitions de rappel de Gavin Newsom ont 30 jours pour changer d’avis et demander au registraire / enregistreur du comté de retirer leur nom de ladite pétition.

Un autre fait amusant à propos de ces changements: il y a en fait 5 millions de dollars alloués pour financer le rappel. Cela fait déjà partie du budget de l’État. Alors, ignorez tous les naysayers Nanny pleurant sur les coûts des élections de rappel. Si nous pouvons faire un cadeau de 116,5 millions de dollars pour les personnes qui se font vacciner contre le COVID, nous pouvons financer une élection de rappel.

Un tel théâtre.

La date limite pour les électeurs d’annuler les signatures est dans 10 jours: le 8 juin. Mais en regardant quatre comtés qui ont retourné un grand nombre de signatures, il semble y avoir seulement 11 électeurs inscrits qui ont fait cette demande.

Onze. Je trouverais cela extrêmement pathétique, si ce n’était pas tellement drôle.

Numéros de rappel pour quatre comtés et nombre de signatures annulées (Crédit: GV Wire)

Les organisateurs du rappel ont recueilli plus de 2,1 millions de signatures et plus de 1,7 million de signatures ont été certifiées par le secrétaire d’État.

Nous ne savons pas encore quel est le nombre de signatures annulées des 54 autres comtés de l’État, mais avec plus de 1,7 million de signatures certifiées, il faudrait un rejet massif (et coordonné) pour ramener ce nombre en dessous de 1,5 million de signatures. , qui est le montant requis pour déclencher un choix de rappel.

Depuis le GVWire:

La tentative de rappeler le gouverneur Gavin Newsom est au stade où les signataires de la pétition peuvent retirer leurs signatures. Mais dans quatre comtés du centre de la vallée de San Joaquin, les doutes sont rares. Le comté de Fresno ne signale que 10 demandes de retrait de signatures. Il n’y en a eu qu’un dans le comté de Tulare et aucun dans les comtés de Madera ou de Kings. Cela signifie que dans le comté de Fresno, seulement 0,017% des signataires ont demandé la suppression. Le greffier / registraire des électeurs du comté de Fresno, James Kus, n’en attend pas beaucoup plus. “Les deux prochaines semaines semblent être calmes avec beaucoup de préparation en coulisse”, a déclaré Kus.

Je soupçonne que ce sera également le cas dans d’autres comtés.

L’un des chefs de file du comté pour la campagne Recall Gavin 2020 a rassemblé cela à partir des chiffres du secrétaire d’État:

Numéros de comté de signatures vérifiées Compilé à partir du site Web SOS par Susan Hurd. Utilisé avec permission.

Prenez le plus grand comté de l’État: le comté de Los Angeles. Avec plus de 10 millions d’habitants, 5 637 015 d’entre eux sont des électeurs inscrits, à majorité démocrate. 328 224 signatures du comté de Los Angeles ont été envoyées au secrétaire d’État pour vérification, et 264 495 signatures ont été certifiées. Si la majorité de ces électeurs s’en tiennent à leur John Hancock sur la pétition, puis la suivent en votant pour Recall Newsom, nous n’avons aucun souci.

La rumeur sur le terrain des organisateurs et des cueilleurs de signatures est que ce sera le cas partout. Ces guerriers ne sont pas assis à attendre que le secrétaire d’État et le lieutenant-gouverneur fixent la date des élections; ils travaillent sur la phase II du rappel, qui comprend la téléphonie des électeurs potentiels, la gestion des kiosques d’information et de marchandise, l’organisation et la participation à des rassemblements et des caravanes de véhicules, et une aide à la collecte de données pour le suivi de Get-out-the-Vote.

Ce n’est pas parce que le bruit s’est atténué que le rappel n’est toujours pas en mode attaque. Comme une panthère prête à bondir, elle est la plus silencieuse avant la frappe meurtrière.

En attendant, Dems va Dem. Le parti et les industries qui les soutiennent (pensez au Public Policy Institute de Californie) disent que Governor Hair Gel se porte très bien et que les chances qu’il soit rappelé diminuent.

Un sénateur d’État a tweeté que le rappel doit avoir lieu le plus tôt possible pour garantir que Newsom l’emporte.

La meilleure occasion de battre ce rappel imprudent de @GavinNewsom est d’avoir une élection anticipée. Il a bien rebondi avec les vaccins et le budget. Ses plus grandes menaces sont les inconnues: variante du virus, incendies, réouverture de l’école. Aucune raison de retarder et de donner à l’opposition plus de marge de manœuvre. – Steve Glazer (@Steve_Glazer) 21 mai 2021

De l’abeille de Sacramento:

Les choses s’améliorent pour le gouverneur Gavin Newsom. Après une année brutale de cas de COVID-19 en flèche, d’inquiétudes pour l’économie et de révolte politique, le gouverneur démocrate bénéficie désormais d’un énorme excédent budgétaire, l’un des taux les plus bas du pays et d’un taux d’approbation constant. C’est pourquoi, disent certains démocrates, l’élection de rappel doit avoir lieu le plus tôt possible. Le sénateur d’État Steve Glazer, D-Orinda, a lancé l’idée sur Twitter la semaine dernière, affirmant que la meilleure façon de vaincre ce «rappel imprudent» est d’organiser des élections anticipées. «Il a bien rebondi avec les vaccins et le budget», a écrit Glazer. «Ses plus grandes menaces sont les inconnues: la variante du virus, les incendies, la réouverture des écoles. Aucune raison de retarder et de donner plus de marge de manœuvre à l’opposition. » Bien que le rappel soit susceptible de se qualifier pour le scrutin, une élection n’a pas encore été programmée. Le secrétaire d’État a confirmé le mois dernier que la pétition avait recueilli plus que les 1,5 million de signatures requis, mais plusieurs choses doivent se produire avant que les électeurs californiens ne marquent une date dans leur calendrier. Il est tout à fait dans le droit des représentants de l’État d’augmenter le rappel, a déclaré Glazer, ce qui exclurait les partisans du rappel. «Ils aiment la maniabilité pour que tout se passe», a déclaré Glazer à propos des partisans du rappel. «Ils veulent créer le chaos, et chaque jour qui allonge les élections leur donne plus d’opportunités pour le chaos.»

Nous n’avons pas besoin d’opportunités pour le chaos. Sa Hairfulness fait un excellent travail pour créer cela tout seul. C’est pourquoi nous sommes ici.