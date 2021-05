Remorque Gunpowder Milkshake: Regardez Karen Gillan et Lena Headey en tant qu’assassins Badass

Plus vite que vous ne pouvez dire «excommunié», un prix est sur leur tête, et Sam se tourne vers la seule personne en qui elle a confiance: sa mère absente depuis longtemps, Scarlett (Lena Headey.) Ce qui conduit également à retrouver des confrères d’armes, a joué par Michelle Yeoh, Carla Gugino et Angela Bassett. Ajoutez des couleurs éblouissantes et une chorégraphie d’action qui a un sourire dans le cœur et du sang sur les mains, et vous avez la recette de ce qui rend Gunpowder Milkshake si irrésistible à voir.