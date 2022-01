Remplaçants potentiels en défense si Niklas Süle quitte le Bayern Munich cet été

Le Bayern Munich souhaite démissionner Niklas Süle avant l’expiration de son contrat cet été. Le défenseur allemand connaît une autre saison solide à Munich et les dirigeants du Bayern poussent dur pour sa prolongation. D’un autre côté, Süle est hésitant, car il semblerait qu’il ait un intérêt marqué pour jouer en Premier League anglaise depuis un certain temps.

Les prétendants ne manquent pas non plus en Angleterre. Il a déjà été rapporté que Newcastle United et Chelsea FC sont fortement intéressés par l’Allemand. Ce qui rend Süle si attrayant pour les acheteurs, c’est qu’il part gratuitement s’il quitte Munich. Si Süle part, Brazzo a déjà une liste restreinte de joueurs que le Bayern chercherait à signer.

Tz rapporte que deux de ces options sont des défenseurs vétérans allemands aux capacités éprouvées. Antonio Rüdiger de Chelsea est une option très attrayante à 28 ans tandis que Matthias Ginter est une autre option solide à 27 ans mais n’a pas les mêmes capacités que Rüdiger. Enfin, Nico Schlotterbeck de Fribourg est une nouvelle option en tant qu’étoile montante cette saison en Bundesliga. Schlotterbeck a été l’un des meilleurs défenseurs européens cette année et à 22 ans, la demande est d’environ 25 à 30 millions d’euros.

Ce sont toutes des options vraiment solides. Prolonger Niklas Süle est une évidence, mais il demandera un salaire élevé que le Bayern ne serait peut-être pas prêt à verser. D’un autre côté, Rüdiger et Ginter pourraient peut-être combler ce vide. Enfin, Schlotterbeck a beaucoup de potentiel mais coûterait le plus cher et n’est pas aussi éprouvé que le reste. En fin de compte, les alternatives ne manquent pas, il n’y a donc pas lieu de paniquer. Cependant, Süle prolongeant son contrat est probablement la meilleure chose qui puisse arriver.