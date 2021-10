Remplacement de Laura Kuenssberg : Jon Sopel de la BBC en lice pour une ÉNORME promotion | Royaume-Uni | Nouvelles

Mme Kuensbberg serait en pourparlers pour quitter son poste de rédactrice politique de la BBC après six ans à ce poste. Selon les derniers chiffres de Betfair, Jon Sopel est en tête de liste des personnes prêtes à prendre le poste, si son collègue se retire effectivement. Certains sur les réseaux sociaux ont affirmé que M. Sopel, actuel rédacteur en chef de l’Amérique du Nord, assumerait ce rôle après avoir annoncé son départ de son poste aux États-Unis.

Marianne Hart a déclaré: « Je me demande si c’est pour cela que BBC Jon Sopel reviendra au Royaume-Uni. »

Un autre utilisateur, nommé The Book Rest, a également déclaré en réponse à un commentaire : « Saviez-vous que Jon Sopel revenait au Royaume-Uni ?

« Il est légèrement plus expérimenté que LK, donc ce pourrait être juste un mouvement de côté pour elle si tante Beeb le veut toujours. »

Selon les chiffres de Betfair, les autres en lice sont classés : Lewis Goodall 5/2, Emily Maitlis 6/1, Ben Brown 8/1, Emma Barnett 10/1, Faisal Islam 14/1, Nick Robinson 16/1, André Marr 20/1.

Annonçant son départ des États-Unis, M. Sopel a déclaré le 19 octobre : « Quelques nouvelles personnelles : « Je pars.

« Après plus de 7 années fabuleuses à Washington, 3 livres, 3 présidents (un m’a occupé plus que d’autres), il est temps de retourner au Royaume-Uni et au vaisseau-mère de la BBC.

« Je planifie une longue pause. Un nouveau livre, peut-être – mais surtout pour nous rendre en Australie pour rencontrer notre première petite-fille, Eliza. »

Selon The Guardian, Mme Kuenssberg doit démissionner de son poste et assumer un rôle dans le programme Today.

Alors que M. Sopel est sur le point de retourner au Royaume-Uni, on pense que la rédactrice en chef de BBC Scotland, Sarah Smith, pourrait déménager à Washington pour prendre sa place.

Cela laisserait à son tour un rôle de leader dans la couverture de l’Écosse.

Andrew Marr, cependant, ne changera pas de rôle selon les rapports.

Il a obtenu un nouveau contrat dans l’émission d’interviews politiques du dimanche matin.

Cela survient alors que 520 emplois devraient être supprimés dans le diffuseur.

Ces réductions ont été effectuées afin d’économiser jusqu’à 80 millions de livres sterling d’ici 2022.