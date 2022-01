Remplacement des taxes sur l’électricité par la TPS pour réduire les revenus du gouvernement de 60 000 crores de roupies : étude

Sur la perte de revenus susmentionnée, Rs 57 395 crore est considérée comme la perte cumulée des gouvernements des États, tandis que le Centre perd environ Rs 2 318 crore chaque année, selon le rapport Ernst & Young.

L’imposition de la taxe sur les produits et services (TPS) sur l’électricité pourrait entraîner une perte de revenus annuels de plus de 59 700 crores de roupies pour le gouvernement général, même si l’article est maintenu sous la tranche d’imposition la plus basse de 5%, selon une étude d’Ernst & Jeune. Cela suppose que le système actuel de taxes sur l’électricité soit supprimé lorsque la TPS est perçue sur l’électricité. Le rapport, vu par FE, a été préparé à la demande de NTPC pour analyser les avantages et les inconvénients potentiels de rendre l’électricité taxable en vertu de la TPS. Sur la perte de revenus susmentionnée, Rs 57 395 crore est considérée comme la perte cumulée des gouvernements des États, tandis que le Centre perd environ Rs 2 318 crore chaque année, selon le rapport Ernst & Young.

Les ministères des Finances et de l’Énergie de l’Union délibéraient sur la taxation de l’électricité au titre de la TPS, et la NTPC a été invitée à mener des recherches détaillées sur le sujet. Actuellement, les États facturent des taxes sur l’électricité en fonction de la consommation, qui varient d’un État à l’autre et vont jusqu’à 20 % dans certains cas. Étant donné que le charbon est assujetti à la TPS et que l’électricité ne l’est pas, les services publics d’électricité et les consommateurs industriels et commerciaux se voient refuser des crédits de taxe sur les intrants.

Il y a une TPS de 5 % sur le charbon, la plus grande source d’électricité du pays. La taxe de compensation de la TPS de 400 Rs/tonne est également perçue sur le charbon. L’étude a révélé que l’introduction de la TPS entraînera une baisse des tarifs de l’électricité commerciale et industrielle, mais pourrait entraîner des tarifs plus élevés pour les consommateurs domestiques et agricoles qui ne peuvent pas réclamer les crédits de taxe sur les intrants. Pour contrôler les tarifs finaux de l’électricité domestique et agricole, les États devront payer des subventions plus élevées.

Pour compenser les pertes de revenus pour le Centre et les États, le rapport a suggéré de facturer 5% de TPS sur toutes les catégories de consommateurs et en même temps un droit d’électricité calibré pour les différents segments de consommateurs. Les taxes sur l’électricité ont été calibrées de manière à ce que les avantages pour les consommateurs industriels et commerciaux soient limités à 0,05 Rs/unité. Dans un scénario où 5% de la TPS et des droits d’électricité calibrés sont perçus, la perte de revenus pour le centre est fixée à 2 131 crores de Rs tandis que les États sont vus renoncer à 3 653 crores de Rs après la dévolution de 41% des revenus par le Centre aux États.

