Remplacer Toby Alderweireld et l’avenir de la défense de Tottenham Hotspur

Avec son départ pour le Qatar Al-Dhuail, remplacer Toby Alderweireld n’est pas une priorité absolue pour Tottenham Hotspur. Dans l’immédiat, il s’agit de signer un demi-centre à égalité en lieu et place du talent perdu. Mais cela signifie également la nécessité de reconstruire et d’établir une défense confortable et solide.

Remplacement de Toby Alderweireld

Un remplacement est nécessaire

Une analyse précédente de la future défense de Tottenham présentait Alderweireld comme pivot central. C’est une question de timing journalistique comique qu’une telle spéculation ait eu lieu quelques jours avant son départ. Il était à peine concevable qu’un défenseur international aussi talentueux accepte l’offre des pétrodollars qataris.

Mais le colorant est jeté, et la recherche d’un nouveau défenseur s’intensifie. Tottenham a besoin d’un remplaçant. En réalité, ils en ont besoin depuis quelques saisons maintenant. Son départ n’est pas le début, mais il met plutôt en évidence et vivifie ce qui était déjà requis.

Au cours des saisons paisibles au cours desquelles il s’est associé à Jan Vertonghen, les Spurs avaient de la stabilité et de la solidité. Pour une équipe réputée pour son flair offensif avec un ventre vulnérable défensivement, ce couplage a fourni les bases à partir desquelles se développer.

Ils ont fait le travail essentiel à l’arrière et pouvaient aussi jouer avec aplomb. Ils étaient à l’aise pour s’évanouir et construisaient lentement des attaques basées sur la possession. Mais la capacité d’Alderweireld à lancer de longues balles ciblées et précises vers l’avant était un attribut vital. Il offrait de la variété lorsque le jeu au sol ne fonctionnait pas et pouvait utiliser le rythme et la force des attaquants. Sa capacité à « pinger » n’avait d’égale que celle de l’application NHS.

Mais les dernières saisons ont vu une diminution de ces qualités. Il n’a jamais été le plus rapide, mais il y a eu une baisse notable du rythme. Le découplage et le départ ultérieur de Vertonghen vers Benfica ont miné la stabilité et la cohésion antérieures. De manière quelque peu contre-intuitive, la tactique de Jose Mourinho (à savoir le jeu de construction léthargique) ne se prêtait pas à un jeu de balle aussi long.

Entrées potentielles

Le moulin à rumeurs de transfert est implacable. Au moment où un joueur est évoqué et analysé, le mouvement est soit confirmé, soit annulé. Néanmoins, le bavardage entourant Cristian Romero est prometteur, en particulier avec l’Atalanta qui envisage Felix Uduokhai comme remplaçant. Remplacer Toby Alderweireld par Romero serait un résultat très satisfaisant.

Romero faisait partie de l’équipe argentine qui a triomphé en Copa America, en plus de Giovani Lo Celso de Tottenham. Il a joué un rôle déterminant dans le passage de l’Atalanta aux huitièmes de finale de la Ligue des champions et à leur requalification ultérieure. Il a participé à la finale de la Coupe d’Italie et a été nommé meilleur défenseur de Serie A de la saison.

Reste à voir si la poursuite de Romero se concrétise, en particulier avec Barcelone prétendument à l’affût et les discussions sur le ralentissement de l’accord. Il semble également que l’argent et le transfert de Davinson Sanchez pour Jules Kounde de Séville soient annulés. Mais quiconque Paratici et co. achat, il doit faire un pas en avant pour remplacer Toby Alderweireld et ses anciennes qualités.

Mais l’inactivité n’est pas une option. A un peu plus de deux semaines du début de saison, un défenseur de l’ancien talent d’Alderweireld s’impose, rapidement. Idéalement, le club en rechercherait deux, pour compenser la perte de Vertonghen en 2020. Mais si Nuno Espirito Santo est prêt à faire saigner de jeunes espoirs, une solution satisfaisante pourrait se concrétiser.

Mouvement interne

Japhet Tanganga a démontré ses qualités en équipe première. Sans vouloir jouer l’hyperbole, il pourrait un jour devenir une figure à la Ledley King. Ce n’est pas seulement à cause de son bilan de blessures à damier jusqu’à présent. Il défend astucieusement, peut jouer et ses relais à l’arrière démontrent une capacité à « pinger » les balles avec précision.

Joe Rodon a lui aussi montré ses qualités défensives lors de ses brefs passages la saison dernière. Il a également été astucieux à l’arrière du Pays de Galles lors de l’Euro 2020 (défaite 4-0 contre le Danemark nonobstant). Considérant qu’il a été signé à Swansea City pour l’avenir, il serait insensé de ne pas exploiter son potentiel.

La Ligue Europa de l’UEFA offre l’occasion idéale de donner du sang à de tels jeunes. Sans se livrer à l’exceptionnalisme anglais et au snobisme du football, le calibre de l’opposition à laquelle Tottenham est susceptible d’être confronté n’est pas vraiment terrifiant. Les éliminatoires et la phase de groupes permettent aux jeunes joueurs de s’améliorer et de démontrer leurs capacités.

Il est encore temps de faire venir un défenseur capable de remplacer Toby Alderweireld. Mais le club ne devrait pas prendre l’habitude d’attendre la onzième heure pour des subtilités financières. Le projet de reconstruction est intimidant – plus tôt il commencera, mieux ce sera.

