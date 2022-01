Rémunération des cadres, facteur clé pour respecter l’engagement net zéro de l’Inde

Le gouvernement entreprend des initiatives publiques et aide les industries à atteindre les objectifs net zéro en développant la capacité d’énergie solaire, en engageant les chemins de fer indiens à Net Zero d’ici 2030 et à travers d’autres initiatives sociales, de santé et de gouvernance.

Alors que l’élan mondial s’intensifie pour lutter contre le changement climatique, l’Inde a pris de grands engagements à cet égard lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021, qui s’est récemment tenue à Glasgow. Le Premier ministre indien a fait des annonces importantes concernant le plan d’action climatique de l’Inde. Un engagement majeur étant que l’Inde atteindrait l’objectif Net-Zero d’ici 2070, qui était soutenu par des mesures concrètes pour soutenir cet objectif.

Le Premier ministre indien a également appelé les entreprises indiennes et les investisseurs étrangers à apporter des investissements et à renforcer leurs capacités autour des initiatives Net Zero. Simultanément, le gouvernement entreprend des initiatives publiques et aide les industries à atteindre les objectifs net zéro en développant la capacité d’énergie solaire, en engageant les chemins de fer indiens à Net Zero d’ici 2030 et à travers d’autres initiatives sociales, de santé et de gouvernance.

En outre, les évolutions réglementaires dans le secteur des entreprises visent à renforcer l’atteinte des objectifs nets zéro. Par exemple, conformément à la vision d’une plus grande durabilité, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a introduit de nouvelles exigences pour les 1 000 premières sociétés cotées. Celles-ci concernent les rapports sur la durabilité. Le nouveau format de rapport appelé Rapport sur la responsabilité d’entreprise et la durabilité (BRSR) vise à établir une source complète d’informations sur la durabilité non financière pertinentes pour toutes les parties prenantes de l’entreprise. Bien qu’il soit volontaire pour les exercices 2021-22, il est obligatoire à partir de l’exercice suivant.

L’inquiétude croissante des gouvernements et autres parties prenantes concernant le changement climatique n’est pas perdue pour India Inc.

Cela est évident par l’augmentation de 17% de 2019 à 2020 du nombre d’entreprises indiennes (220 organisations) qui ont divulgué leurs objectifs en matière de changement climatique aux investisseurs et aux clients, selon un rapport de CDP India. De plus, 52 organisations indiennes se sont engagées dans la Science Based Target Initiative (SBTi) et ont soumis leurs objectifs de réduction des émissions de GES. À l’échelle mondiale, l’Inde se classe sixième en termes de nombre d’entreprises qui se sont engagées dans SBRi et plus élevée que n’importe quelle économie émergente.

De grandes entreprises comme Reliance Industries, Mahindra Group, JSW Group, Tata Group, ITC et Wipro ont pris des engagements volontaires pour atteindre la neutralité carbone.

En outre, toutes les principales organisations indiennes ont adopté des objectifs ESG d’une manière ou d’une autre dans le cadre de leurs initiatives de développement durable. Et il ne serait pas surprenant que ces engagements se renforcent et s’étendent entre les différentes industries dans les années à venir.

Il est crucial de noter que pour être efficaces, ces engagements ESG ne peuvent pas être des objectifs autonomes pour les organisations. Au contraire, ils doivent être liés à la vision globale de l’organisation et à sa stratégie commerciale.

Pour lier les objectifs ESG aux décisions commerciales, les conseils d’administration du monde entier adoptent des mesures et des objectifs ESG et les associent à la rémunération et aux incitations des dirigeants.

Que peuvent faire les conseils d’administration – Le rôle de la rémunération des dirigeants

Les conseils d’administration ont le rôle clé de définir les attentes de la direction et de la récompenser pour avoir fourni les performances souhaitées tout en démontrant les bons comportements. L’un des principaux leviers dont ils disposent pour piloter n’importe quel programme est la rémunération des dirigeants. Le Principe 6 des principes de gouvernance climatique du Forum économique mondial appelle spécifiquement à l’incitation des dirigeants sur les objectifs et les indicateurs liés au climat.

Une analyse menée par Willis Towers Watson en 2020 montre qu’environ 11 % des 350 plus grandes entreprises européennes ont divulgué des liens entre les émissions de CO2 et leurs plans d’incitation à long terme.

Ce problème n’en est qu’à ses débuts en Inde, mais plusieurs entreprises progressistes envisagent d’ajouter des objectifs explicites liés au carbone dans les plans d’incitation des dirigeants. Nous nous attendons à voir beaucoup plus d’entreprises

bourse cela au cours de l’année à venir.

Indicateurs possibles pour mesurer les objectifs ESG



Les conseils d’administration peuvent lier la rémunération à des mesures définitives basées sur des résultats ESG holistiques. Les métriques possibles incluent :

1- Environnemental – tCO2e (ou tonnes équivalent CO2). La métrique est appliquée à travers direct et indirect

ressources consommées par une organisation.

2- Indicateurs de gouvernance autour des politiques de dénonciation, comportements contraires à l’éthique liés aux pertes monétaires,

licenciement, et incitations contre la prise de risque excessive, rôles des responsables des risques, etc.

3- Indicateurs sociaux : comme les ratios d’équité salariale, les objectifs de diversité et de représentation, etc.

Ceux-ci peuvent avoir besoin d’être calibrés en fonction de l’industrie et des délais pertinents pour qu’ils soient efficaces pour conduire les comportements de gestion souhaités.

Sur le changement climatique, il est maintenant temps d’agir, ou il pourrait être trop tard

Les organisations doivent se concentrer sur la mise en place de systèmes pertinents capables de mesurer et de suivre les émissions de carbone, de définir des objectifs de réduction clairs et étendus, puis d’aligner les plans de rémunération des dirigeants sur ces objectifs. Il est important de comprendre qu’une grande maturité est requise lors de l’intégration des objectifs de réduction des émissions de CO2 dans la rémunération des dirigeants.

Cet article est écrit par Shai Ganu, directeur général et leader mondial, Rémunération des cadres, Willis Towers Watson et Rajul Mathur, responsable du conseil – Talent and Rewards India, Willis Towers Watson.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.