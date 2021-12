Rémunération des infirmières: de nouveaux appels pour des primes du NHS alors que la France distribue une récompense de 100 € par mois | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé mardi la prime mensuelle pour les infirmières en soins intensifs. Le paiement commencera en janvier et quelque 24 000 infirmières recevront la prime de paiement. M. Castex a fait cette annonce lors d’une visite d’une unité de soins intensifs dans le sud-est de Paris.

La prime intervient après que les employés de l’hôpital se soient mis en grève à cause des conditions de travail ainsi que des pénuries de personnel.

Un rapport publié en octobre a révélé qu’un lit sur cinq dans les hôpitaux publics en France restait fermé en raison d’une pénurie de personnel médical.

L’annonce a déclenché de nouveaux appels en Angleterre pour que les infirmières reçoivent également une prime pour leur travail pendant la pandémie de coronavirus.

La secrétaire générale du Congrès des syndicats (TUC), Frances O’Grady, a déclaré à Express.co.uk : « Tout le monde mérite un niveau de vie décent. Mais trop de nos travailleurs clés – comme les infirmières, les soignants et les chauffeurs-livreurs – ont du mal à mettre de la nourriture sur la table.

«Ce sont les travailleurs clés sur lesquels nous comptions tous et applaudis pendant le pire de la pandémie, mais les applaudissements ne paient pas les factures.

« Avec le coût de la vie quotidienne qui monte en flèche et des millions de personnes à travers le pays qui en ressentent les effets, il est temps que le gouvernement agisse.

« L’année prochaine devrait être l’année où le gouvernement verra enfin les salaires augmenter dans tout le Royaume-Uni. Les ministres doivent commencer par donner à nos employés de la fonction publique une augmentation de salaire supérieure à l’inflation, et en augmentant immédiatement le salaire minimum à 10 £ de l’heure. »

En octobre, le chancelier Rishi Sunak a annoncé que les infirmières obtiendraient une autre augmentation de salaire l’année prochaine au milieu de la colère suscitée par l’accord salarial 2021-2022 avec le NHS.

«Et maintenant, avec l’économie fermement sur les rails, il est juste que les infirmières, les enseignants et tous les autres travailleurs du secteur public qui ont joué leur rôle pendant la pandémie voient leurs salaires augmenter.»

L’accord en Angleterre et au Pays de Galles a vu le personnel du NHS du programme de rémunération Agenda for Change recevoir une augmentation de salaire de 3%.

Cependant, en mai, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a annoncé que le personnel du NHS en Écosse recevrait une augmentation de salaire de quatre pour cent.

Mme Sturgeon a déclaré: «Je suis ravie que les syndicats représentant la majorité du personnel du NHS aient voté pour accepter notre offre d’une augmentation de salaire de 4% en moyenne.

« Nous comptons tous sur le travail acharné et le dévouement du NHS Scotland, et jamais plus que pendant cette pandémie.

« Cette augmentation de salaire, la plus grande augmentation de salaire pour le personnel du NHS depuis la dévolution reconnaît l’engagement indéfectible du personnel du NHS Scotland.

« Si le ministère de la Santé s’en tient à l’offre qu’il a proposée, le personnel écossais sera considérablement mieux loti en 2021-2022 que ses homologues anglais.

«Ce fut une année exceptionnellement difficile pour notre service de santé et je suis ravi que le gouvernement écossais ait été en mesure de reconnaître le service et le dévouement de notre personnel de santé.

« Au nom de nous tous, merci pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous continuez de faire. »