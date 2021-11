Remy Gardner, le champion tranquille qui cherche toujours la limite

14/11/2021 à 13:36 CET

.

L’Australien Remy Gardner, né le 24 février 1998 à Sydney, est le champion tranquille, un champion qui cherche toujours la limite, bien qu’il ait été en retard à la moto, comme son père, Wayne « Crocodile » Gardner, champion du monde de 500 cc en 1987, ne voulait ni lui ni son petit frère Luca Ils participeront à des courses de motos, mais Rémy Il avait la course dans ses gènes et au final ceux-ci ont fini par se lancer dans une carrière sportive avec de nombreuses singularités avant de devenir champion du monde Moto2.

Bien qu’il soit né à Sydney, du fait de la profession de son père il vécut jusqu’à l’âge de 4 ans entre Monaco et l’Australie, bien qu’à la fin de la carrière sportive de son père ils décidèrent de s’installer définitivement près de Sydney, à Manly, dans une maison face à la mer , où Remy et son frère Luca ont développé leurs compétences avec le surf, le skateboard ou le cyclisme, sans que les motos n’apparaissent dans leur vie jusqu’à ce qu’ils déménagent dans une ferme à l’extérieur de Sydney.

Après beaucoup d’insistance, Rémy il a obtenu de son père qu’il lui permette de participer à certaines courses de Dirt Track (courses de saleté ovale), bien qu’avec l’engagement de ne participer à aucune compétition de motocross, une spécialité que « papa » Gardner considérait comme très dangereuse.

C’est ainsi que j’avais 13 ans Rémy jardinier Il a réussi à participer à sa première course de vitesse, un peu en retard par rapport à d’autres jeunes talents qui commencent à « taper l’asphalte » avec leurs motos dès l’âge de 5 ou 6 ans, mais Rémy Il n’a pas abandonné ses efforts et a finalement attiré l’attention de Honda Australia, qui, avec son frère Luca l’a invité à participer à une course en Espagne qui n’a pas eu la fin que le jeune homme Rémy C’était prévu, puisqu’il a terminé dans les dernières positions, mais il a tellement apprécié cette course qu’il était clair pour lui qu’il voulait se consacrer professionnellement à la course de moto.

A quatorze ans, ils décident de s’installer en Espagne pour Rémy jardinier il a commencé à concourir en Méditerranée de Vitesse et en FIM CEV Repsol, avant de faire le grand saut en championnat du monde.

Au cours de cette saison 2014, il a disputé trois courses Moto3 dans le championnat du monde et en 2015, sa première saison complète et en 2016, il a été promu en Moto2, où lors de sa sixième saison, il a été proclamé champion du monde après avoir acquis de l’expérience dans plusieurs équipes jusqu’à atteindre le l’équipe Red Bull KTM d’Aki Ajo qui lui a permis d’obtenir le titre mondial et aussi de se hisser en 2022 dans la catégorie reine du motocyclisme, le MotoGP, avec l’aide de KTM et de l’équipe Tech 3 dirigée par les Français Hervé Poncharal.

Rémy jardinierBien qu’il ait vécu de nombreuses années en Espagne, il a la personnalité typiquement australienne et des vieux pilotes, avec un style surfeur, calme et facile à vivre, qui aime ne pas dramatiser les désagréments qui peuvent survenir et qu’il prend généralement bien avec tout le monde , en plus d’être un grand amoureux des animaux et de la nature. Il n’est pas rare de le voir arriver seul sur les circuits avec une voiture branlante, sans se démarquer le moins du monde et avec la confiance en lui qui lui permettrait de prendre une bière quelques instants avant de sortir sur la piste, chose qu’il a visiblement. jamais fait.

En 2018 Remy Gardner a eu un grave accident en pratiquant le motocross, la spécialité que son père n’a jamais voulu qu’il pratique, dans lequel il s’est cassé les deux jambes et pour laquelle le chirurgien orthopédiste lui a dit qu’il devrait se reposer pendant trois mois, mais à peine un mois plus tard. il participait à une course de championnat du monde Moto2, qui s’est soldée par des vomissements et des vertiges, mais aux points.

Rémy jardinier C’est un grand passionné de voitures et à Sitges, il a un entrepôt où, en plus de préparer tout son équipement d’entraînement et ses motos, il travaille sur des voitures classiques, à la manière de l’émission de télévision américaine « Gas Monkey » consacrée à la restauration. de véhicules de haute performance.

En ce sens, en 2017, il a acheté une Volvo Amazon de 69 qu’il a entièrement restaurée, après avoir fabriqué et conçu toutes les pièces avec son imprimante 3D avant de fabriquer les pièces finales. Les heures, pendant qu’il est là, passent lentement, très lentement, plusieurs fois sans qu’il s’en rende compte.

Ce n’est pas son seul passe-temps car Remy Gardner affronte de manière décisive tout type de pratique sportive mais finit toujours par le pousser à la limite. Que ce soit la chasse sous-marine à 30 mètres de profondeur, qu’il adore, pas le ski nautique ou le neuf, toujours à la recherche de l’impossible.

Parmi ses hobbies, il adore la musique rock, il joue très bien de la guitare et son plan parfait pourrait bien être une journée de chasse sous-marine, sans bouteille, puis rentrer à la maison faire un barbecue avec ce qu’il a pêché.

Il vit à Sitges, parle parfaitement espagnol et a une petite amie catalane, Claire Moller, qui concourt avec des chevaux en mode saut d’obstacles.