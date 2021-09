Ren et Stimpy révélés pour Nick Fighting Game

Capture d’écran : Ludosité

Issus de la série animée à l’humour noir, Ren et Stimpy sont les derniers ajouts à la liste de Nickelodeon All-Star Brawl, a annoncé mardi le développeur Ludosity.

All-Star Brawl est un jeu de combat de plate-forme qui présente une liste d’au moins vingt personnages de la franchise Nickelodeon. Ludosity, son développeur, a d’ailleurs déjà travaillé sur des jeux au style typiquement cartoon. Les autres personnages annoncés pour le jeu de plateforme incluent Nicktoon Stapes, tels que SpongeBob SquarePants, Patrick Star, Michelangelo, Nigel Thornberry, Danny Phantom, Aang, Korra, CatDog, etc.

L’inclusion de Ren et Stimpy avait déjà été évoquée il y a deux mois sur le blog PlayStation, puis divulguée sur la boutique Nintendo Switch. Les silhouettes des personnages étaient également clairement visibles sur la pochette de la boîte de la PlayStation 4. Mais maintenant, nous savons que les développeurs ont combiné les deux en un seul combattant, citant l’amitié «inséparable» des personnages et le potentiel de styles de jeu intéressants. D’après l’apparence de la vidéo de gameplay, les mouvements de Ren et Stimpy sont aussi burlesques que le révèle le précédent Bob l’éponge.

Le concepteur de jeu de Ludosity, Matías Singer, a expliqué dans le blog d’annonce que Ren et Stimpy étaient des ajouts particulièrement conviviaux pour les débutants à All-Star Brawl : « La large gamme de leurs attaques permet de frapper plus facilement les adversaires sans avoir à se repositionner, ce qui est très utile pour les nouveaux joueurs. Sur la base de ce qu’ils ont dit dans le billet de blog d’annonce et de ce qu’ils ont dit à Kotaku de vouloir accueillir de nouveaux joueurs, il semble que Ludosity ait prévu qu’une partie non négligeable du public serait des fans de Nickelodeon, plutôt que uniquement des jeux de combat. les aficionados.

La réception du jeu a été largement positive jusqu’à présent, et les développeurs ont déclaré que Nickelodeon avait largement laissé la conception du gameplay au studio. Cela devrait être une bonne nouvelle pour les joueurs qui sont fans de jeux compétitifs, puisque Ludosity a précédemment créé Slap City, un autre combattant de plate-forme bien considéré.

Nickelodeon All-Star Brawl sera lancé cet automne sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.