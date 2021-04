REN intègre LUNA et Solana à sa plateforme et atteint 3000 millions de dollars de capitalisation boursière

L’accent renouvelé de Ren sur la finance décentralisée (DeFi) a été démontré dans l’ajout récent de nouveaux jetons sur la plate-forme.

Alors que les jetons DeFi et non fongibles ont gagné en popularité et en utilisation, il existe un besoin d’interopérabilité entre les réseaux. De nombreux réseaux fonctionnent toujours sur Ethereum (ETH), qui impose des frais de gaz élevés.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ren (REN) a été lancé pour fournir l’interopérabilité nécessaire pour alimenter l’industrie DeFi et NFT.

Le 31 mars, Ren a déclaré sur Twitter que le protocole axé sur l’interopérabilité est désormais pris en charge par Fantom (FTM) et Solana (SOL), qui sont les derniers jetons ajoutés à la plate-forme.

Ren a maintenant admis trois jetons la semaine dernière. Cela a également conduit à une augmentation de 40% du prix du REN, les utilisateurs des jetons pris en charge indiquant plus d’intérêt pour l’écosystème Ren.

L’espace blockchain a connu une augmentation des projets DeFi et NFT, entraînant une augmentation du besoin d’interconnexion. Avec un projet comme REN, l’ensemble de l’écosystème crypto et DeFi améliorera les transactions et le fonctionnement sur le réseau blockchain, selon REN.

Le prix REN augmente

Ren a commencé l’année en beauté alors que le marché de la crypto-monnaie se consolide. Cependant, la finance décentralisée s’est développée rapidement et de manière inattendue. Il a donné au protocole la possibilité de transporter des jetons vers d’autres blockchains. Il y a un changement clair dans la technologie de la blockchain, alors que diverses fintech essaient de trouver leur chemin autour des problèmes d’évolutivité d’Ethereum.

Cependant, le jeton a commencé à se rassembler le 28 janvier après l’annonce que Dogecoin (DOGE) pourrait être adopté sur la plate-forme Ethereum à l’aide de renDOGEbridge. L’association de l’entreprise avec Binance, ainsi que la collaboration avec Alameda, sont bien documentées. Ils ont largement ouvert la porte à plus d’utilisateurs.

Ren a élargi son écosystème avec des produits DeFi tels que BaggerDAO, PankakeSwap,

RenVM a bien performé en matière de capitalisation boursière, totalisant 3 milliards de dollars au début du mois dernier.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte