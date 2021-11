Renaissance IPO ETF donne accès aux sociétés américaines nouvellement cotées : Vérifiez les détails

En investissant dans le FNB Renaissance IPO, vous aurez une exposition aux sociétés américaines nouvellement cotées en bourse les plus importantes d’un portefeuille, avant leur inclusion dans les principaux indices boursiers américains.

Obtenir une attribution d’introduction en bourse n’est pas une tâche facile, surtout lorsqu’il y a une forte souscription pendant le processus d’offre publique initiale. Les investisseurs qui manquent les actions de l’introduction en bourse peuvent les acheter une fois qu’ils sont cotés en bourse ou via des fonds communs de placement. Il est intéressant de noter qu’il existe des systèmes de fonds communs de placement qui prennent principalement une exposition uniquement aux actions IPO récemment cotées. Sur les marchés indiens, il s’agit du fonds Edelweiss IPO récemment coté, tandis que le Renaissance IPO ETF vous offre une exposition à certaines des actions IPO récemment cotées sur le marché boursier américain.

Aperçu du fonds

La date de création de Renaissance IPO ETF est le 14 octobre 2013 et le fonds a généré près de 17% de TCAC depuis lors.Ratio des dépenses totales (brut): 0,60% Coté sur NYSE, le symbole Renaissance IPO ETF est IPO.

L’ETF Renaissance IPO est un ETF qui réplique l’indice Renaissance IPO, conçu pour détenir un portefeuille des plus importantes et des plus liquides IPO américaines nouvellement cotées. Chaque trimestre, lorsque l’ETF est rééquilibré, de nouvelles introductions en bourse sont incluses et les composants plus anciens sont supprimés. Lors des rééquilibrages trimestriels, les composants sont pondérés par la capitalisation boursière ajustée au flottant avec un plafond imposé sur toute pondération supérieure à 10 %.

Principaux titres

Certains des principaux avoirs de Renaissance IPO ETF sont Uber Technologies, Snowflake, Zoom Video Communications, Cloudflare, Palantir Technologies, CrowdStrike Holdings, Coinbase Global, DoorDash, Airbnb, entre autres.

Exposition à l’industrie

Renaissance IPO ETF a une exposition majeure au secteur de la technologie (50,5 %), tandis que l’autre répartition comprend les soins de santé (21,5 %), les services financiers (9,1 %), la consommation discrétionnaire (8,3 %), les services de communication (6,9 %), les biens de consommation de base (1,6 % ), l’industrie (1,3 %) et l’immobilier (0,4 %). L’allocation en termes de capitalisation boursière est de 88,5% dans les actions à grande capitalisation (plus de 10 milliards de dollars) et de 11,5% dans les actions à moyenne capitalisation (2 à 10 milliards de dollars).

Que sont les ETF

Un fonds négocié en bourse (FNB) est une variante de fonds commun de placement et suit un seul indice principalement dans la même proportion que les actions sous-jacentes de l’indice. Vous pouvez acheter et vendre des parts d’ETF à tout moment pendant les heures de négociation et est donc différent des fonds communs de placement, en particulier des fonds indiciels.

Connaître les risques

Il faut être conscient des risques avant d’investir dans le FNB Renaissance IPO. Les actions de l’ETF Renaissance IPO sont des actions non expérimentées qui manquent d’historique de négociation, d’antécédents en matière de rapports aux investisseurs et d’une couverture de recherche largement disponible, ce qui peut entraîner une volatilité extrême des prix. En raison d’un plus grand nombre d’introductions en bourse dans certains segments, les ETF peuvent également être soumis au risque lié aux technologies de l’information et au secteur financier, ainsi qu’au risque des sociétés de petite et moyenne capitalisation.

