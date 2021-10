Renaissance maintenant ! Bitcoin conduira à une résurgence créative

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTg0MjYyNDM3MDE5NTkyNTc5/image1.png

L’art et le design prospéreront sous une norme bitcoin à mesure que l’extension des préférences temporelles se produira à grande échelle.

À BitBlockBoom en août 2021, American Hodl a incité le public à réfléchir à la manière dont nous, en tant que future élite riche, allouerons nos ressources au profit des générations futures. Son point principal était de souligner l’importance de faire des investissements judicieux dans une économie monétaire saine, car si quelqu’un gaspille son bitcoin dans des entreprises imprudentes, il ne récupérera pas ce bitcoin. Bien que l’Américain Hodl n’ait pas partagé ses propres idées sur les types de choses dans lesquelles les Bitcoiners devraient investir pour faire avancer l’humanité, sa question était une enquête importante sur les valeurs des utilisateurs de Bitcoin et son discours a reçu une ovation debout.

De même, dans un récent épisode du podcast « What Bitcoin Did », Parker Lewis a partagé : « La principale différence [between Bitcoin and the current monetary system] est, pour obtenir du bitcoin, vous devez offrir de la valeur sur le marché libre. Si vous deviez acquérir de l’argent dans ce système monétaire, vous devez offrir de la valeur à quelqu’un de l’autre côté. Dans le système de la Fed, 80% de tous les dollars qui ont été créés, l’ont été depuis 2008. Donc, dans le système du dollar, ce n’est pas fondamentalement vrai. Vous pouvez soit obtenir des dollars en offrant de la valeur à quelqu’un d’autre et être indemnisé, soit la Fed interviendra et allouera des dollars. » Le système actuel n’incite pas à créer de la valeur avec la Réserve fédérale en tant qu’acheteur de dernier recours. Lorsque nous passons à un système libellé en bitcoins, seuls ceux qui créent de la valeur seront récompensés. En tant que Bitcoiners, nous aurons l’opportunité d’allouer nos ressources dans des entreprises qui s’alignent sur nos principes et apportent de la valeur au monde.

Alors, quelles sont les valeurs fondamentales des utilisateurs de Bitcoin ?

Les Bitcoiners viennent de tous les horizons et ont de nombreuses valeurs différentes. Cela étant dit, le système de valeurs sous-jacent que tous les Bitcoiners semblent partager est celui de la souveraineté individuelle, de la responsabilité fiscale et de la faible préférence temporelle en économisant de l’argent.

Ces valeurs combinées puis actualisées sous la forme d’argent Bitcoin généreront une richesse et un pouvoir financiers composés qui pourront être distribués pour soutenir la technologie créative et innovante, la production d’électricité et l’art. Beaucoup de choses ont été écrites sur la technologie innovante et l’utilisation de l’énergie de Bitcoin. Les Bitcoiners ont prouvé à maintes reprises que l’utilisation de l’énergie du réseau Bitcoin encourage non seulement les innovations dans la production d’électricité renouvelable et efficace, mais améliore également la sécurité du réseau Bitcoin pour protéger le premier système financier véritablement ouvert et décentralisé. Si vous souhaitez en savoir plus sur la consommation d’énergie de Bitcoin, je vous recommande de consulter les écrits de Nic Carter ou cet article de Lyn Alden. Puisqu’il existe d’innombrables articles démontrant cet avantage, l’objectif de cet article est de proposer un autre avantage que Bitcoin aura sur l’humanité : une résurgence majeure de tous les supports d’art ainsi qu’un épanouissement d’infrastructures de pointe.

Les phases initiales de ce qui semble être un renouveau de l’art gagnent en popularité dans la communauté Ethereum avec les NFT. Je crois qu’il s’agit d’une fausse équivalence à la collection d’art et que c’est plutôt similaire à la collection de cartes de baseball, de timbres et de figurines. Les gens dépensent des millions de dollars en JPEG glorifiés. Bored Apes est une autre mode NFT où les gens sont prêts à dépenser des sommes faramineuses pour des éditions rares. Obtenir un singe ennuyé rare semble comparable à ouvrir un paquet de cartes Pokémon et à trouver une carte Hologram Charizard, bien que les singes ennuyés soient créés numériquement à l’aide de fonctionnalités rares générées par programme au lieu d’être diffusés par les moyens traditionnels de production et de distribution physiques. L’art physique original peut être transformé en NFT tokenisé et les NFT peuvent être convertis en art physique.

Bien qu’il puisse y avoir une certaine valeur intrinsèque aux NFT en raison de leur rareté numérique, et en particulier lorsqu’ils sont créés par des artistes à l’aide d’œuvres d’art originales, il existe une blague courante parmi les cyniques où ils font un clic droit pour enregistrer l’image et la « posséder » . Cet engouement pour la rareté numérique est un exemple de faible préférence temporelle mal placée en ce qui concerne l’art. Comme l’a tweeté Erik Voorhees, “la valeur NFT est due aux désirs esthétiques et culturels et à la rareté”. Oui, il y a des envies culturelles actuelles pour ces esthétiques mais sont-elles intemporelles comme « La Joconde » ou « La Nuit étoilée » ? Le rare CryptoPunk de quelqu’un sera-t-il un jour exposé dans un musée ? Je suppose que la ferveur pour ce type d’art s’estompera et que nous ne verrons ces NFT exposés nulle part, sauf peut-être lors d’un événement de niche Comic Con. Avec une préférence temporelle inférieure, l’élite Bitcoin sera incitée à parrainer des artistes dont le travail peut et doit vivre pour que les générations futures puissent l’apprécier et l’admirer.

Retour à BitBlockBoom. Lors de la conférence, Marisa Jean Angeli a présenté son magnifique travail sur le thème du Bitcoin. C’était la première œuvre d’art originale et non numérique que j’ai vue qui était liée à Bitcoin et à bon nombre de ses pièces vendues à la fin du week-end. Un autre Bitcoiner que j’ai rencontré a conçu des montres Hodlsmith, une série limitée de montres personnalisées haut de gamme pouvant contenir une pièce Casascius (utilisée ou non) à l’arrière. Michael Saylor apparaît fréquemment dans des interviews vidéo et des podcasts assis devant une sculpture de nœud complet à couper le souffle de FractalEncrypt. Ces sculptures extrêmement limitées capturent des instantanés historiques de l’histoire de Bitcoin. Ce ne sont là que quelques exemples d’œuvres d’art Bitcoin incroyables pour lesquelles les gens sont prêts à dépenser des sommes importantes. L’autre jour, une statue en l’honneur de Satoshi Nakomoto a été dévoilée à Budapest, en Hongrie. L’idée a été concrétisée par une équipe de Bitcoiners hongrois. Cette statue est une excellente représentation de la façon dont un groupe de personnes qui veulent que les autres apprécient et reconnaissent la valeur créée par un autre étaient prêts à se séparer de certains de leurs précieux sats afin de financer un projet qui sera exposé au public.

Cette révolution artistique ne se limite pas aux beaux-arts et aux sculptures. Un autre excellent exemple d’un médium artistique différent est le documentaire « This Machine Greens » qui a été présenté par Swan Bitcoin la semaine dernière. Le film a été entièrement financé en bitcoin par la communauté Bitcoin et se concentre sur les innovations énergétiques mentionnées précédemment. L’avantage de Bitcoin fait également son chemin dans d’autres médias. La musique sur Bitcoin est déjà sur les plateformes de streaming, les rappeurs étant parmi les premiers à en faire des chansons. Bien qu’il n’ait pas fait de chansons à ce sujet, le rappeur Nipsey Hussle (RIP) a été l’un des premiers à adopter Bitcoin et a parlé des avantages de Bitcoin au magazine XXL. Breez Wallet et Sphinx Chat ont trouvé comment soutenir directement les créateurs de contenu en permettant aux auditeurs de diffuser des sats directement aux créateurs de podcasts. Cela aura un effet énorme sur la capacité des artistes à créer du contenu original et à en tirer profit directement, au lieu de recevoir 0,004 $ par flux de Spotify.

Une fois que nous atteignons l’hyperbitcoinisation, lorsque le bitcoin est le principal moyen d’échange et l’unité de compte, combien d’argent les Bitcoiners seront-ils prêts à dépenser pour de l’art qui n’est pas directement lié au Bitcoin ? Sinon, comment une société libellée en bitcoins créera-t-elle des opportunités pour que les arts prospèrent ? Il est possible que nous assistions à une autre période similaire à la Renaissance où des familles riches, principalement les Médicis, parrainaient des artistes en leur payant des commissions à l’avance. Il n’est pas difficile d’imaginer comment l’appréciation d’une faible préférence temporelle encouragerait les individus à investir dans des œuvres d’art qui dureront au-delà de leur vie.

Avec de riches Bitcoiners prêts à allouer des ressources aux arts, nous pouvons nous diriger vers un avenir plus attrayant sur le plan esthétique qui comprend plus que les styles d’art traditionnels. Le mécénat de la famille Médicis s’est étendu au-delà du mécénat d’artistes pour faciliter également l’achèvement d’une architecture importante, conduisant à la construction de galeries, de jardins, de chapelles et de places. De nombreux Bitcoiners parlent souvent de vivre dans une communauté au sein de «citadelles» Bitcoin. L’idée étant que les Bitcoiners vivront avec d’autres familles partageant les mêmes idées dans une structure protégée. La conception et la construction de ces bâtiments à l’avenir peuvent être créées en soutenant des architectes pionniers qui prennent en compte la production d’électricité régénérative et la production de chaleur. Par exemple, alimenter les ASIC en hydroélectricité et utiliser la chaleur produite par les mineurs pour chauffer les maisons, les bains à remous, les serres et plus encore. Nous avons à peine commencé à effleurer la manière dont ces outils peuvent être utilisés en harmonie avec les principes de conception pour fabriquer des systèmes complètement autonomes et hors réseau. Imaginez un monde où le sous-produit de l’extraction de bitcoins peut fournir une utilisation supplémentaire au-delà de la garantie du soutien monétaire d’un système financier mondial.

En pensant à l’avenir, quel genre de monde voulons-nous développer, créer et promouvoir ? Qui concevra les citadelles ? Comment ornerons-nous les murs? Quelles compétences ajoutent une valeur réelle à nos vies ? La question de savoir comment allouer les ressources est une question à laquelle nous devrions commencer à réfléchir dès maintenant. Lorsque l’hyperbitcoinisation se produit, nous devons être prêts à utiliser notre richesse amassée de manière calculée et judicieuse. Non seulement en investissant dans des choses qui nous feront plus de bitcoins, mais aussi en soutenant des causes qui feront du monde un endroit plus beau. Les œuvres d’art, l’architecture et l’innovation générale qui s’alignent sur nos valeurs individuelles sont un excellent domaine sur lequel se concentrer. Pour ma part, j’ai hâte de voir comment l’art prospère dans un monde libellé en bitcoins.

Will Clemente résume avec éloquence ces croyances : « Fiat encourage la pensée à court terme, créant inconsciemment du matérialisme/une gratification instantanée. Bitcoin encourage la réflexion à long terme, amenant les gens à créer et à innover. Appliquez maintenant ce cadre d’un niveau individuel à l’ensemble de la société. La renaissance du Bitcoin est proche.

Remarque : le titre de cette pièce a été inspiré par l’épisode « Fuck Your Great Reset » du « Wake Up Podcast ».

Sculpture de nœud complète de FractalEncrypt. Le « marché aux taureaux » de Marisa Jean Angeli. “Statue de Satoshi.” Le dos d’une montre Hodlsmith avec pièce Casascius (à gauche) et sans (à droite).

Ceci est un article invité par Craig Deutsch. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC, Inc. ou Bitcoin Magazine.