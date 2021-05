‘Renaissance Man In A Cowboy Hat’: Phénomène country Tim McGraw

Héros du pays Tim McGraw, né le 1er mai 1967, doit avoir investi dans une cheminée renforcée ou une armoire à trophées. Il est probablement trop occupé pour regarder l’argenterie ou additionner les totaux, mais jusqu’à présent, sa brillante carrière a donné lieu à trois Grammys, 11 CMA, 12 country n ° 1 sur 14 albums studio et 26 singles country n ° 1.

Il ne montre aucun signe de ralentissement non plus, à part peut-être le moment où la déshydratation l’a fait tomber à genoux sur la scène du Festival C2C en Irlande en mars 2018, où il était en tête d’affiche avec sa femme et sa collègue superstar, Faith Hill. Heureusement, il souriait à nouveau aux photographes le lendemain.

Le 14e de ces sets de studio, Damn Country Music, est sorti en novembre 2016 sur le dos de l’un des tubes les plus grands et les plus chaleureusement accueillis de toute l’année country, la composition de Lori McKenna «Humble and Kind». Cette chanson et ses camarades singles «Top of the World» et «How I’ll Always Be» ont contribué à des ventes de plus d’un quart de million aux États-Unis seulement. En février 2020, il a été annoncé que McGraw rentrait chez lui pour cela et des sorties massivement réussies dans une grande partie des années 2010, Big Machine Records. Son 15e album studio solo Here On Earth a suivi en août et a dûment pris sa place en tête du classement des pays.

Juste au cas où il resterait quelqu’un qui pense encore que son succès est de quelque manière spécialisé ou paroissial, nous devons également mentionner qu’en 2015, McGraw a été nommé dans les hauteurs sacrées du Time 100, comme l’une des cent personnes les plus influentes de le monde, par le magazine Time.

Tim et Faith Hill, qu’il a épousés en 1996 et avec qui il a trois filles, restent l’un des couples les plus célèbres et les plus aimés de Nashville. En avril 2017, ils se sont lancés dans la troisième de leurs tournées en co-tête d’affiche Soul2Soul, cette fois intitulée Soul2Soul The World Tour 2017. Ils ont marqué son début avec le single commun «Speak To A Girl», titre principal de la nouvelle collaboration The Reste de notre vie.

Sa prééminence n’est pas non plus limitée à la scène musicale. La carrière naissante de Tim en tant qu’acteur de cinéma l’a vu partager l’écran en 2015 avec George Clooney dans Tomorrowland, après des rôles principaux dans Country Strong et Flicka en 2006. Cette année-là, il a été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Dans cet article de Time, intitulé «Country’s Leading Light», l’écrivain Jon Meacham observe: «Grand lecteur de romans sérieux et d’histoire, McGraw est une sorte d’homme de la Renaissance avec un chapeau de cow-boy, et il est clair qu’il lui reste beaucoup de vie à vivre. la vie et l’art encore à faire – une bonne nouvelle pour nous tous.

Here On Earth peut être acheté ici.

Suivez la playlist All Time Greatest Country Hits.