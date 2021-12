Renards touchés par Covid pour un affrontement clé en Ligue Europa – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture talkSPORT pour la cravate du groupe C

Leicester cherchera à réserver sa place pour le prochain tour de la Ligue Europa lorsqu’il se rendra à Naples ce soir.

Les Foxes de Brendan Rodgers sont en tête du groupe C mais ont encore du travail à faire pour passer à la phase à élimination directe.

Leicester de Brendan Rodgers affrontera ce soir un match clé de la Ligue Europa contre Naples

Leicester, qui a battu le Legia Varsovie 3-1 la dernière fois, devance le Spartak Moscou et Napoli d’un point avant la dernière semaine de match.

Une victoire à Naples leur permettra de remporter leur groupe.

Mais ils quitteront le tournoi s’ils perdent et que le Spartak bat Legia dans l’autre match nul.

Napoli v Leicester: commentaire talkSPORT

Le choc de la Ligue Europa devrait avoir lieu le jeudi 9 décembre et débutera à 17h45, heure du Royaume-Uni.

Les commentaires complets du stade Diego Armando Maradona seront diffusés en direct sur talkSPORT 2.

La couverture commencera à partir de 17 heures avec Alex Crook et l’ancien attaquant de Tottenham et Manchester City Clive Allen.

Napoli v Leicester: nouvelles de l'équipe

Leicester sera privé de sept joueurs pour cause de maladie pour son premier voyage en Italie.

Rodgers a confirmé que certains des joueurs anonymes avaient été testés positifs pour le coronavirus, tandis que d’autres avaient été laissés à la maison par précaution car ils ne se sentaient pas bien.

Trois membres du personnel des coulisses n’ont pas non plus fait le déplacement.

« Nous avons eu des cas positifs et des personnes qui ne vont pas bien, nous n’avons donc pas pris le risque », a déclaré Rodgers.

« Nous en aurons sept indisponibles. Cela fait vraiment quelques jours que vous commencez à voir quelques autres cas. Il s’agit de la santé de nos joueurs et nous devons respecter les déplacements en entrant en Italie.

« Nous avons toujours une équipe solide ici, mais malheureusement pas une équipe en pleine forme. »

Youri Tielemans est de retour en lice après une mise à pied pour blessure de cinq matchs et l’arrière gauche Ryan Bertrand est également disponible.

Napoli v Leicester : Qu'est-ce qui a été dit ?

Le patron de Naples, Luciano Spalletti : « Tous les matches sont importants et décisifs, mais nous ne les avons pas traités de cette façon, c’est pourquoi nous sommes dans cette situation en ce moment.

« La différence est que celui-ci est vraiment décisif.

«Ce sont les matchs qui montrent la force du joueur. C’est un match où il n’y a pas de seconde chance. C’est décisif. »

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers : « C’est un domaine dans lequel nous sommes très à l’aise, sachant que le destin est entre nos mains. Si on gagne, on arrive en tête du groupe, si on ne perd pas, on se qualifie.

« La clé est d’être positif dans notre état d’esprit et d’essayer de gagner le match. C’est ce que nous cherchons à faire. Nous avons eu une très bonne performance contre Naples à domicile. C’est une excellente équipe, mais l’équipe a confiance là-bas.