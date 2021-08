Renata Price est la nouvelle scénariste de Kotaku

Hé quoi de neufCapture d’écran : Origame Digital (Kotaku)

Bonjour Kotaku,

Je n’ai jamais vraiment été du genre à faire des présentations, alors considérez cela comme une déclaration d’intention plus qu’autre chose.

Je m’appelle Renata Price et j’écris sur les jeux vidéo. Et je parle d’eux. Et je produis des vidéos et des streams d’autres personnes qui les jouent. Je fais beaucoup de merde avec les jeux vidéo, c’est ce que je dis. Mais je ne m’attendais pas vraiment à faire ça.

Il y a quelques mois, je me suis résigné à quelque chose de difficile, que je n’aurais jamais vraiment une place dans la presse des jeux elle-même. Au lieu de cela, je m’asseyais dans mon petit coin et écrivais mes petits mots pour les gens qui voulaient les lire. Je ferais de mon mieux pour que les gens ressentent des choses à propos des jeux, tout en travaillant mon travail de jour dans un autre domaine. En fait, je préparais une liste de programmes de MFA auxquels postuler. Comme si le monde universitaire et le travail artistique étaient meilleurs. J’ai fait cela parce que je ne pouvais pas imaginer une version de ce travail qui me permette de faire les choses que je veux faire.

Et qu’est-ce que je veux faire ? Eh bien, c’est simple. Je veux imaginer un monde meilleur et le faire ensuite, un monde utopique, affamé et sans retenue. Un endroit où une bonne critique, une bonne narration et une bonne communauté donnent aux gens les outils et le langage nécessaires pour améliorer matériellement leur propre vie. Tout cela incarné par un site Web qui, tout au long du chemin vers une bonne écriture sur les machines qui émettent des bips, rend les gens meilleurs. Et je pense que Kotaku peut être ce site Web. Et donc, aussi longtemps que je serai ici, je ferai tout ce que je peux pour m’assurer que nous ayons des dents pointues et belles.

Certains jours, cela nécessitera des explications approfondies sur les détails mécaniques et l’analyse systémique, d’autres jours, il s’agira simplement de vous raconter une bonne histoire, et j’espère que la plupart du temps, je pourrai faire les deux. Tout cela au service de la traduction en langage de ce que les jeux font le mieux, nous fait sentir de la merde.

Et je suis tout aussi intéressé par la façon dont ils s’y prennent pour nous faire sentir. À cette fin, j’espère interviewer autant de personnes que possible. Nous avons vu de visu ce que le mythe de l’auteur peut faire aux jeux et aux studios qui les fabriquent. Les abus et la mauvaise gestion des développeurs autrefois loués sont, bien que pas de notre faute, facilités par les récits que nous créons sur qui fabrique des jeux et comment ils le font. Il est beaucoup plus facile de repousser le comportement de merde de quelqu’un dont le nom n’est pas placardé dans chaque article sur un jeu auquel il a été confronté. Et aussi, les entretiens avec des personnes qui ne sont pas formées aux relations publiques sont tout simplement plus amusantes.

Je crois en cette vision parce que je l’ai vécue. J’aurais pu devenir une merde solitaire qui s’isolait de n’importe qui avec un cœur plus grand que le sien et le désir de quelque chose de mieux. Au lieu de cela, une petite communauté de cinglés brillants qui aimaient les jeux vidéo m’a demandé de grandir, puis m’a donné les outils pour le faire. Quand j’étais un enfant désespéré et ennuyeux, ils m’ont appris à être vraiment drôle et à me connecter avec les autres, au lieu de me ridiculiser. Quand j’avais peur d’un monde qui semblait violent et absurde, ils m’ont appris à le comprendre comme un système que les gens ont construit et que les gens peuvent changer. Quand ils ont écrit sur les jeux vidéo, ils l’ont fait à merveille, et je n’ai donc pas pu m’empêcher de vouloir écrire moi-même. Et donc, me voici une décennie plus tard à Kotaku.

Mettons-nous au travail.