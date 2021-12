Renato Sanches, ancien but du Barça, au programme d’Arsenal

12/03/2021

Renato Sanches a récupéré sa meilleure version dans le Lille. Le puissant milieu de terrain portugais a brillé de sa propre lumière la saison dernière avec l’équipe de France et a fait l’objet de convoitise de nombreux grands clubs européens, incluant le Barça, qui était sur le point de conclure sa signature lors du dernier marché d’été. Maintenant, avec le Barça concentré sur d’autres opérations, c’est le Arsenal l’équipe la plus intéressée par lui.

Les Arteta sont besoin de troupes au centre du terrain. Malgré les performances surprenantes de Sambi Lokonga, le Belge a encore besoin de s’entraîner en Angleterre pour être un indiscutable, en revanche, l’état physique incertain de Thomas Partey ils obligent les Londoniens à chercher un renfort de qualité en hiver.

Rentao Sanches, une pièce maîtresse pour Arteta

Renato Sanches a déjà reçu l’approbation de Kevin Campbell, ancien joueur d’Arsenal, qui a assuré que est la pièce manquante: « Je pense que ce serait une bonne signature. Il a eu quelques blessures, mais il est encore jeune et c’est un milieu de terrain très puissant et avoir ce pouvoir au centre serait très bien. » De plus, l’ancien footballeur assure que c’est une bonne opportunité pour les Gunners d’attaquer la quatrième place de la Premier League : « C’est une belle opportunité pour Arsenal. Ils sont en bonne position et en mesure de faire un pas pour s’installer dans le top quatre. »

Le Portugais a pu signer pour le Barça en été

Le milieu de terrain portugais, il était tout près d’arriver au Barça le dernier été. Même le footballeur lui-même a déclaré que s’il n’avait pas été blessé, il porterait désormais un Blaugrana : « Si je n’avais pas été blessé, j’aurais signé pour le Barça cet été. Le Barça et Lille sont déjà d’accord ». Sanches a assuré que c’était un coup dur d’être blessé à ce moment-là: « Au début, c’était un choc, puis vous vous mettez en perspective. Le football, c’est des hauts et des bas et j’y suis habitué. J’ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me concentrer sur la récupération. »

Renato Sanches a déjà eu une aventure en Premier League main dans la main Swansea. Sa saison avec l’équipe du Pays de Galles n’a pas été comme prévu et il n’a participé qu’à 865 minutes au total.