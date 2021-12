Renault a déjà essayé la carte mains libres de Laguna II il y a 20 ans | Moteur

Il y a vingt ans, Renault introduisait la carte mains libres dans la Renault Laguna II : ils étaient les premiers généralistes à le faire. Et ils nous parlent de leurs principaux défis.

Si vous êtes d’un âge décent, vous vous souvenez certainement d’un Annonce Renault Laguna dans lequel un chauffeur a gardé la voiture impeccable dans le jardin d’un manoir. À la fin du sport, une larme est tombée et le capteur de pluie a détecté la chute et a fait un balayage de l’essuie-glace.

Cela peut facilement prendre deux décennies. 20 ans d’évolution de l’automobile à des points inconcevables : donc, dans cette annonce, l’accent était mis sur la forte charge technologique qu’offrait la berline la plus vendue. Le capteur de pluie mentionné, le capteur de luminosité… y accèdent également sans utiliser la carte.

Au début c’était Valéo celui en charge de fournir le produit à Renault, qui devient ainsi le premier généraliste à l’utiliser. En 2001, la carte est devenue la « clé » de modèles tels que Espace, Laguna ou Vel Satis et, en option, permettait un accès libre en appuyant sur un bouton sur la poignée et sur un bouton de démarrage.

le la deuxième évolution est venue vers 2007, quand le bouton de la porte a disparu : il n’y avait plus qu’à tirer sur la poignée pour ouvrir… et en s’éloignant de plus d’un mètre la voiture s’est fermée. C’est marrant : je l’ai testé sur une Laguna 2.0T de 170 ch et je l’enseignais à mon environnement comme si c’était le comble de l’extravagance…

Peut-être le plus grand saut dans l’accès gratuit, du moins sur la marque, est celui qui a été produit en 2019, lorsque la voiture était déverrouillée et verrouillée à l’approche ou à l’éloignement.

Maintenant que la Renault Mégane E-Tech électrique est sur le point d’arriver (et que près des deux tiers des Renault utilisent cette technologie), la marque a choisi d’ajouter la fonctionnalité de création d’une séquence au fur et à mesure que la clé est détectée, comme l’est déjà certains constructeurs. faire : les rétroviseurs se déploient, l’éclairage s’active et enfin la voiture s’ouvre alors que vous êtes déjà proche.

L’opération, sur le papier, est simple. L’explication technique de Renault:

« À l’approche du véhicule la carte est détectée, qui émet alors un signal radio avec un code d’accès. Si la voiture reconnaît le code, il est déverrouillé. Toute cette opération ne prend pas plus de 80 millisecondes, c’est-à-dire un clin d’œil.

« Lorsque la personne munie de la carte mains libres quitte le véhicule, une calculatrice communique avec la carte à intervalles réguliers pour voir si elle est toujours à proximité. Lorsque la carte ne répond plus, la calculatrice ordonne le verrouillage des portes.

Chez Renault on donne un nom : Pasqualine, Responsable Produit Transversal à la Direction du Groupe Renault. Elle rappelle les principaux défis auxquels sont confrontés les ingénieurs en charge de Bernard Dumondel, Chef de produit en charge de Laguna II:

Assurer l’étanchéité de la carte mains libres

De nombreux utilisateurs ont tendance à oublier la carte dans la poche de leur pantalon ou de leur veste lorsqu’ils les mettent dans la machine à laver.

Renforcer la robustesse de la carcasse

Certains clients gardent la carte dans la poche arrière de leur pantalon et s’assoient dessus sans précaution.

Désactiver le déverrouillage automatique à l’approche depuis l’ordinateur de bord

Laver la voiture pourrait devenir une épreuve pour ceux qui portaient la carte. Au fur et à mesure qu’ils se déplaçaient, ils l’ont continuellement verrouillé et déverrouillé par inadvertance.

Cacher une clé physique à l’intérieur de la carte

Face à tout dysfonctionnement de la carte ou à l’épuisement de la batterie, Renault a caché une petite clé physique dans le boîtier afin que les portes puissent être ouvertes manuellement.

Pouvoir configurer jusqu’à quatre cartes par véhicule

Puisqu’il est possible pour plusieurs membres d’une même famille de conduire la même voiture, Renault a permis de configurer jusqu’à quatre cartes par véhicule. Chacun a mémorisé des paramètres personnalisés (réglages radio, position du siège, climatisation, etc.).

Réduire le temps de visites à l’atelier

Afin que le client gagne du temps lors de la réalisation du diagnostic de son véhicule en atelier, la carte mains libres mémorise le numéro de série de la voiture, la plaque d’immatriculation, les données du propriétaire, l’équipement, le kilométrage ou la pression des pneus , devenant ainsi une sorte de « passeport automobile ».

Cet article a été publié sur Top Gear par Luis Guisado.