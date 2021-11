Renault Kiger : un peu cher, mais très pratique

Renault est arrivé en retard à la fête des SUV de moins de 4 mètres, mais il est venu préparé. Avec le Kiger, lancé plus tôt cette année, il a pu se créer une place de choix dans le segment ultra-concurrentiel des SUV de moins de 4 mètres (avec Nissan Magnite, avec lequel le Kiger partage la plate-forme).

Nous conduisons maintenant le Kiger Turbo Xtronic CVT RXZ haut de gamme, au prix de Rs 10 009 030 (ex-salle d’exposition), pour voir à quel point cette variante assez chère est rentable et à quel point il est pratique de conduire.

Des lignes musclées sur la carrosserie, des barres de toit, une garde au sol élevée (205 mm), un revêtement de passage de roue et un becquet donnent à cette variante un look plus SUV par rapport aux modèles d’entrée de gamme dont le prix est presque la moitié (qui ressemble plus à une berline). En même temps, quelque part, ça a l’air un peu exagéré.

L’habitacle dispose de nombreux espaces de rangement « fonctionnels », le tableau de bord a un design distinctif et il semble également être le SUV le plus spacieux de son segment.

Le moteur à essence turbocompressé de 999 cm3 (100 ch; 152 Nm) alimentant cette variante est assez engageant à conduire. Il dispose de trois modes de conduite : Eco, Normal et Sport (le mode par défaut est Normal).

Contrairement aux boîtes de vitesses automatiques comme AMT, la CVT est beaucoup plus douce. La sensation d’accélération dans les modes Normal et Sport est excellente, mais la consommation de carburant réelle que j’ai obtenue dans ces deux modes était d’environ 15 km/litre en conduite urbaine. La rétroaction de la direction (signaux mécaniques que les pneus avant envoient au volant) est précise et vous ressentez la plupart des bosses et des creux sur la route à travers le volant.

En mode Eco, le Kiger semble assez faible en puissance et l’accélération est plus lente. Mais dans des conditions de conduite en ville, il m’a rapporté 20,4 km/litre, ce qui est l’un des meilleurs en Inde pour une voiture à moteur essence.

(Chiffre de consommation de carburant indiqué sur l’ordinateur de bord de la voiture)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.