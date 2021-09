Renault n’a “plus” de crédibilité auprès des clients

in

Le chef d’Alpine Laurent Rossi a déploré le manque de clients moteurs de Renault, mais admet que leur “propre objectif” dans le passé a créé la situation.

Renault est le seul motoriste sur la grille de cette année qui propulse une seule équipe, Alpine, sa propre équipe.

La saison dernière, la société avait deux équipes, la sienne et McLaren, tandis qu’avant cela, Red Bull et son équipe junior exploitaient également Renault Power.

Red Bull a connu un grand succès avec Renault, remportant le doublé du championnat de 2010 à 2013.

Cependant, l’arrivée de la génération actuelle de moteurs de F1, les moteurs V6 turbocompressés, a vu Renault laisser tomber la balle et lentement mais sûrement leur relation avec Red Bull a implosé, conduisant à une querelle extrêmement publique et dommageable entre le chef de Renault de l’époque, Cyril Abiteboul et Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner.

Red Bull a finalement transféré son équipe junior, puis l’équipe senior chez Honda, où ils se retrouvent maintenant en compétition pour le titre mondial.

McLaren passant ensuite aux moteurs Mercedes à partir de 2021, Renault ne travaille désormais qu’avec sa propre équipe Alpine.

“C’est un signe”, a déclaré le PDG d’Alpine Rossi à Auto Motor und Sport. « Apparemment, nous n’avons plus aucun crédit sur la scène.

« Il faut le regarder sobrement. Notre moteur n’était plus attrayant pour les clients.

« Dans le passé, nous marquions souvent un but contre notre camp d’un point de vue technique parce que nous adaptions trop étroitement nos unités d’entraînement aux souhaits des clients pour leur châssis.

« Cela a entraîné des pertes par friction et des capacités immobilisées.

« Si alors le client n’était pas satisfait, nous nous développions dans deux directions, avec lesquelles nous nous sommes fait du tort.

« Dans un monde idéal, vous devriez construire un moteur et les clients doivent vivre avec. Ensuite, l’équipe de l’usine a également un avantage car elle reçoit plus de données.

« En ce moment, nous bénéficions de nous concentrer sur nous-mêmes.

« Une fois que tout sera réglé, il serait intéressant d’avoir à nouveau un ou deux clients. »

Renault a été lié dans les médias à Williams mais cela a été rapidement démenti par les deux parties.

Avec Williams prolongeant son accord technique avec Mercedes, Renault semble prêt à propulser à nouveau uniquement l’équipe Alpine en 2022.

Cependant, selon Motorsport.com, Renault aimerait trouver une “solution rapidement” à ce problème.

“Bien que le sujet figurera en bonne place dans l’agenda du PDG Luca de Meo, il n’est pas clair si une nouvelle collaboration sera établie en 2022.”