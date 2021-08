Renault pas à bord avec l’idée d’un moteur à quatre cylindres

Marcin Budkowski a déclaré que Renault ne soutiendrait pas le passage à une spécification de groupe motopropulseur à quatre cylindres, lorsque la réglementation des moteurs de F1 sera réinitialisée en 2025.

Le directeur exécutif d’Alpine a déclaré que le fournisseur du groupe motopropulseur de l’équipe ne voyait pas l’intérêt de passer en dessous du modèle actuel à six cylindres au motif qu’il pourrait potentiellement réduire l’impact environnemental des voitures, en particulier si le sport atteint son objectif de fonctionner avec une neutralité carbone totale. carburant à l’avenir.

Au milieu de l’intérêt signalé de Volkswagen à rejoindre potentiellement le sport si une spécification à quatre cylindres est mise en place, Red Bull a exprimé son soutien pour que le mouvement se produise – en particulier si cela signifie que la marque allemande fournira à l’équipe son produit.

“Le groupe Volkswagen est impliqué dans les discussions en mettant l’accent sur une marque”, a admis Helmut Marko, conseiller en sport automobile de Red Bull, à Speedweek (cité par grandpx.news), ce qui peut aider à expliquer le soutien de l’équipe à un nouveau fournisseur entrant dans le sport.

Le PDG d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a également déjà soutenu une entrée potentielle de VW à l’avenir. Mais du point de vue de Renault, Budkowski ne voit pas la logique d’un changement aussi radical dans l’espoir d’amener un autre constructeur à bord.

“Cela n’a pas de sens pour nous de proposer un concept qui vend trois sociétés afin d’en gagner une nouvelle”, a déclaré Budkowski.

« Si nous avons du carburant neutre en CO2, nous n’avons pas besoin d’un quatre cylindres [engine]. Pourquoi réinventer la roue ?

Une autre idée pour la nouvelle formule de moteur, qui devrait arriver en 2025 mais pourrait être retardée jusqu’à un an plus tard, a été de mettre en œuvre un système à quatre roues motrices au lieu de conserver le châssis à propulsion arrière actuel, mais Budkowski est également contre cela – disant que le déménagement signifierait “des modifications massives de la voiture, plus de poids et plus de coûts”.

Malgré la mise en place de Red Bull Powertrains à partir de la saison prochaine, Marko espère toujours une ardoise vierge pour la prochaine formule de moteur, ce qui pourrait voir les équipes Red Bull redevenir clientes d’un autre constructeur une fois leur propriété intellectuelle traitée avec Honda. tombe à court de.

“Nous sommes en faveur d’un tout nouveau moteur, car les droits intellectuels de la Honda expireront en 2025”, a déclaré Marko.

“Nous sommes contre le downsizing coûteux du moteur actuel et contre le MGU-H, qui n’est d’aucune utilité pour les voitures de route.”

Il a ajouté qu’il espère que la future unité 2025 est “à haut régime avec un fort bruit pour la course”, qui devrait également atteindre un coût de “moins de 100 millions par an, et moins d’un million par unité”.

“Les moteurs actuels sont bien au-dessus de cela”, a-t-il expliqué. « Il devrait également y avoir des économies de coûts grâce à la normalisation des turbocompresseurs, du KERS, des batteries, etc. »