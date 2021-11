Renault reconditionnera 10 000 voitures d’occasion par an et des milliers de batteries dans son usine de Séville | Moteur

Renault rejoint l’Economie Circulaire avec son projet Refactory, qu’il a déjà commencé à mettre en œuvre dans l’usine de Séville.

Beaucoup de gens craignent l’arrivée de voitures électriques et énergies renouvelables, parce qu’ils pourraient détruire des emplois dans l’industrie automobile et le secteur de l’énergie.

Il est vrai que les entreprises devront s’adapter mais l’Economie Circulaire, basée sur le recyclage et l’utilisation des ressources, si quelque chose doit y arriver, c’est créer plus d’emplois et de richesse, de la même manière qu’Internet le fait. Sans ses inconvénients…

Un bon exemple est le projet Renault Refactory, qu’il a démarré l’année dernière dans l’usine française de Flins, et qui amener Séville, comme il l’explique dans son communiqué.

Réusine est un projet pour reconditionner les voitures, batteries, pièces et autres matériaux d’occasion, dans le but de prolonger leur durée de vie, de leur donner d’autres usages et de générer de nouveaux revenus.

Pas seulement donnera le plein emploi à l’usine Renault de Séville, sinon qu’en plus générera 12.000 millions d’euros en Espagne.

Avec Réusine, Renault entend reconditionner 10 000 véhicules par an d’ici 2025, pour prolonger leur durée de vie et les proposer aux clients dans des conditions optimales.

Aussi les batteries utilisées dans les projets de stockage d’énergie seront utilisées, et d’autres utilisations où sa pleine puissance n’est pas requise, comme avec les voitures.

Vision de Réusine Renault Elle repose sur 4 lignes d’action, selon notre confrère Aaron Pérez chez Auto Bild :

RE-TROFIT: il regroupera toutes les activités nécessaires à la remise en état des véhicules d’occasion des particuliers et des flottes, ce qui leur permettra de leur donner une seconde vie et d’allonger leur durée de vie. Cette activité débutera au cours des quatre derniers mois de 2022. RÉÉNERGIE: il va porter à l’échelle industrielle le potentiel d’utilisation des batteries électriques : réparation des batteries des voitures électriques en usage, développement des applications en seconde vie de modules qui ne sont plus opérationnels pour le véhicule -mais peuvent être utilisés pour le stockage d’énergie stationnaire- , et la gestion de la fin de vie. RECYCLER: il contribuera à une gestion efficace des ressources et des flux d’approvisionnement en pièces et matériaux, en collaboration avec l’objectif du Groupe Renault d’augmenter la part des matériaux recyclés ou réutilisés. La fabrication de pièces pour les boîtes de vitesses qui seront montées dans les véhicules électrifiés à partir de 2022 est également intégrée dans cette même ligne d’activité.. REDÉMARRAGE: il favorisera et identifiera de nouvelles activités qui permettent de continuer à innover dans le domaine de l’économie circulaire et développera la formation de nouvelles compétences.

Usine de Séville aura une extension de 5 000 mètres carrés, et ce sera un écosystème ouvert en collaboration avec l’usine française de Flins, le Centre R + D + i de Valladolid, différents partenaires, startups et pôles universitaires.

Un excellent exemple qui montre comment les constructeurs automobiles peuvent tirer parti de l’économie circulaire pour générer des emplois et de nouvelles affaires, quand les voitures électriques nous libèrent définitivement de la pollution.

Ne craignez pas les changements, mais profitez des nouvelles opportunités.