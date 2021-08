Renault verrouille l’approvisionnement en lithium de Vulcan Energy dans le cadre d’un accord de cinq ans

in

Le logo du constructeur automobile Renault est représenté chez un concessionnaire à Vertou, près de Nantes, en France

La start-up germano-australienne Vulcan Energy Resources Ltd (VUL.AX) a annoncé lundi avoir signé un accord pour fournir du lithium à Renault SA (RENA.PA), la dernière mesure prise par un constructeur de véhicules électriques pour verrouiller l’approvisionnement de la batterie. métal avant une augmentation prévue de la demande.

Vulcan fournira 6 000 à 17 000 tonnes de lithium par an au constructeur automobile français à partir de ses gisements de saumure géothermique en Allemagne à partir de 2026, ont indiqué les sociétés. L’accord de cinq ans est renouvelable si les deux parties sont d’accord.

Renault, avec des marques comme Alpine et Dacia, a déclaré qu’il aimerait que 90 % des modèles Renault soient entièrement électriques d’ici 2030. La société a déclaré que le processus de production de lithium géothermique de Vulcan, qui n’a pas d’émissions de carbone, était le principal attrait.

Vulcan prévoit d’investir 1,7 milliard d’euros (2 milliards de dollars) pour construire des centrales géothermiques et des installations d’extraction de lithium, avec pour objectif de démarrer la production de métal blanc en 2024.

Les projets géothermiques impliquent généralement l’extraction de saumure super chaude riche en lithium à partir de réservoirs souterrains et l’utilisation de la chaleur pour produire de l’électricité, après quoi le lithium est extrait de la saumure.

La saumure est ensuite réinjectée dans la terre, rendant le processus plus durable que les mines à ciel ouvert et les bassins d’évaporation de la saumure, les deux méthodes existantes les plus courantes pour produire le métal blanc.

Vulcan est soutenu en partie par Hancock Prospecting, dirigé par la présidente exécutive Gina Rinehart, l’un des principaux investisseurs australiens.

Vulcan a signé le mois dernier un accord à long terme pour vendre de l’hydroxyde de lithium de son projet allemand à l’unité de batterie du sud-coréen LG Chem (051910.KS).

Vulcan a également signé un protocole d’accord pour l’approvisionnement en lithium avec Stellantis NV (STLA.MI), le quatrième constructeur automobile mondial.