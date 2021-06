Rencontre à Kolkata: le député du BJP, Sumitra Khan écrit à Amit Shah pour demander une enquête de la NIA

in

Le député du BJP Bengal, Sumitra Khan, a demandé aujourd’hui une enquête de la National Investigation Agency (NIA) sur la rencontre de Kolkata qui a eu lieu hier dans la région de New Town. Le BJP a écrit au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, alléguant que le propriétaire de l’appartement concerné est un résident du Bangladesh. Hier, une équipe du groupe de travail spécial de la police de Kolkata a tué deux gangsters basés au Pendjab lors d’une rencontre. Les gangsters seraient impliqués dans le meurtre de deux policiers récemment à Ludhiana.

Les gangsters Jaipal Singh Bhullar et Jaspreet Singh Jassi ont été abattus par l’équipe de police de Kolkata sur la base d’informations « précises ». Un inspecteur de police de Kolkata a également été blessé au cours de la fusillade et est sous traitement. Vineet Goel, directeur général supplémentaire de la police du STF du Bengale occidental (ADGP), a déclaré que la police voulait arrêter les gangsters et leur a demandé de se rendre, mais ils ont commencé à tirer.

«Ils (Jaspreet et Jaipal) sont accusés d’avoir tué deux ASI au Pendjab la semaine dernière. Ils ont été impliqués dans d’autres crimes, y compris le vol et la dacoité. La police du Pendjab a confirmé son identité. Une équipe de la police du Pendjab est arrivée ici », a déclaré Goel hier.

Il a déclaré que Jaipal s’était enfui depuis 2014 et avait commis de nombreux crimes odieux. «Les deux avaient une prime de Rs 10 lakhs et Rs 5 lakhs respectivement. Rs 7 lakh en espèces, 5 armes et 89 cartouches réelles ont été saisis dans l’appartement », a déclaré Goel.

Selon la police du Pendjab, le gangster était recherché dans plus de 25 affaires criminelles sensationnelles. “Jaipal était actuellement impliqué dans le trafic de drogue de l’autre côté de la frontière en étroite collaboration avec les principaux trafiquants de drogue basés au Pakistan”, a déclaré la police du Pendjab.

Bhullar et Jassi étaient en fuite depuis le meurtre de deux sous-inspecteurs adjoints au nouveau marché aux céréales de Jagraon à Ludhiana. Leurs deux autres complices ont été attrapés par une équipe conjointe du Pendjab et du Madhya Pradesh dans une gare près de Gwalior, quelques minutes avant de prendre un train pour Maharashtra le 28 mai.

