Rencontre avec Zusje, le plus beau et le plus célèbre combattant de MMA sur internet

Il s’agit du mannequin polonais de 26 ans, Kamila Smogulecka, mieux connue sous son pseudonyme « Zusje », qui est déjà une célébrité sur Internet, bien que cette renommée ait été acquise davantage pour la beauté que pour ses compétences dans la cage des arts martiaux mixtes.

Zusje est une mannequin et actrice qui a décidé de s’aventurer dans les arts martiaux mixtes et qui se retrouve face à face avec des célébrités, des influenceurs, des musiciens et d’autres personnages médiatiques, dans des combats de MMA sous l’aile de la société européenne FAME.

Voici une humble galerie de 10 photos pour apprécier sa beauté

dixUne guerrière à la beauté inégalée

