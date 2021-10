Rencontre CWC: la clameur grandit pour le retour de Rahul Gandhi en tant que président du Congrès

Même si Rahul Gandhi dirige le parti à toutes fins utiles, il aurait souhaité la prise de contrôle par le biais d’une « procédure régulière » et d’élections organisationnelles.

Alors même que Sonia Gandhi a déclaré samedi : « Je suis une présidente du Congrès à plein temps et sur le terrain », envoyant un message clair au groupe du G23 que les rênes du parti restent aux mains de Gandhis, plusieurs chefs de parti ont exprimé leur souhait qu’ils Rahul Gandhi reviennent en tant que chef du Congrès.

Conformément au calendrier des élections organisationnelles approuvé par la plus haute instance décisionnelle du parti samedi, Gandhi restera président par intérim pendant près d’un an de plus, les scrutins pour le poste de président de l’AICC ayant lieu entre le 21 août et le 20 septembre. , 2022.

Le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, et le secrétaire général de l’AICC, Harish Rawat, ont demandé à Rahul de prendre immédiatement le relais sans attendre les élections organisationnelles. Notamment, Rahul, qui a montré sa réticence à occuper le poste depuis qu’il a démissionné en 2019, a semblé moins réticent cette fois car il a dit qu’il « y réfléchirait » et qu’il ne pouvait pas être « intimidé ».

Cependant, même s’il dirige le parti à toutes fins utiles, il aurait souhaité la prise de contrôle par le biais d’une « procédure régulière » et d’élections organisationnelles.

« Il ne veut pas prendre la relève simplement parce que certains membres du CWC lui ont demandé… Si quelqu’un veut contester contre lui… il peut le faire », a déclaré un chef de parti cité par The Indian Express.

Alors que l’appel à Rahul pour succéder à la présidence du Congrès a été lancé par AK Antony, presque tous les autres dirigeants, dont Priyanka Gandhi Vadra, Rajasthan CM Ashok Gehlot, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, Ambika Soni et Randeep Singh Surjewala – ont fait écho au premier.

Avec des chefs de parti clairement alignés derrière les Gandhis, les dirigeants du G-23 semblaient beaucoup plus sereins samedi. Samedi, Ghulam Nabi Azad, Anand Sharma et le troisième membre du G-23 présent, Mukul Wasnik, ont assisté à la réunion du CWC et ont été indirectement attaqués par d’autres chefs de parti qui se sont ralliés aux Gandhis. En fait, Azad et Sharma ont salué le calendrier électoral annoncé après les délibérations de la réunion du CWC et ont félicité Sonia pour avoir programmé des scrutins à tous les niveaux de l’organisation.

Azad et Sharma ont déclaré qu’ils n’avaient jamais remis en question le leadership de Gandhi. Sharma a ajouté qu’il était partie à la décision de la CWC qui avait demandé à Gandhi de prendre la présidence du Congrès après la démission de Rahul. Sharma a également souligné que Rahul avait brusquement démissionné à l’époque, ignorant les demandes de reconsidération.

Les dirigeants du G-23 avaient demandé la convocation d’une réunion du CWC, Sibal se demandant le mois dernier qui dans le parti prenait les décisions en l’absence d’un président à temps plein. Il a affirmé que le groupement des dirigeants du G23 n’est « pas un Jee Huzur 23 ». L’ancien chef de l’opposition au Rajya Sabha Azad avait également écrit à Sonia Gandhi pour convoquer une réunion du CWC au plus tôt.

