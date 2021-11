Rencontre de la NSA sur l’Afghanistan : le Pakistan va rater son coup ; Terrorisme, trafic de drogue et gouvernement inclusif au programme

Le chef de la NSA, Ajit Doval. (Express fichier photo)

L’accueil par l’Inde du Dialogue de sécurité régionale sur l’Afghanistan le 10 novembre 2021 est un effort renouvelé pour rester pertinent dans ses efforts pour être compté parmi les pays qui ont un intérêt dans l’avenir de l’Afghanistan, selon les experts. Dans les nombreux forums de dialogue régionaux en cours sur l’Afghanistan, l’Inde n’a pas été incluse en tant que partenaire égal. Dans le format ‘troïka-plus’ qui comprenait Russie-Chine-États-Unis et Pakistan, l’Inde n’était pas invitée au début. De même, l’Inde ne faisait pas partie de l’initiative iranienne de la réunion des ministres des Affaires étrangères sur l’Afghanistan. D’autres réunions organisées par le Pakistan et la Chine ont également exclu l’Inde. L’Inde a été mise à l’écart à la demande du Pakistan qui considère l’Inde comme un « spoiler » dans le processus de paix en Afghanistan. New Delhi, d’autre part, traite Islamabad comme un « incendiaire » se faisant passer pour un « pompier ».

« L’Inde est dos au mur et fait face à un dilemme dans ses efforts pour s’engager avec l’Afghanistan. Après avoir fermé toutes les options en fermant toutes ses missions diplomatiques et en retirant ses missions diplomatiques d’Afghanistan, l’Inde cherche des moyens d’ouvrir un dialogue constructif avec le régime taliban, qui, sous sa forme actuelle, est sous contrôle étroit du Pakistan », a déclaré le vétéran de l’armée indienne, le major. Gén NK Bhatia.

Selon le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU « La réunion proposée de la NSA sur l’Afghanistan organisée par New Delhi revêt une importance pour trois raisons. Premièrement, New Delhi ne peut pas permettre à Islamabad de devenir le seul arbitre à Kaboul. Deuxièmement, l’instabilité économique et la dynamique sécuritaire ont des implications à long terme pour l’Inde. Et enfin, les intérêts de l’Inde convergent avec ceux de la Russie et des États d’Asie centrale en Afghanistan. Le gouvernement taliban n’a montré aucune tendance à former un gouvernement inclusif en incluant des communautés minoritaires telles que les Tadjiks, les Ouzbeks et les Hazaras.

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le professeur Rajan a déclaré: «La situation en matière de sécurité se détériore également avec les attaques terroristes fréquentes de l’Etat islamique et d’autres groupes dissidents. En prenant l’initiative de convoquer la NSA, New Delhi renforce son affirmation selon laquelle l’Inde a des intérêts en Afghanistan et ne peut pas être mise de côté par d’autres acteurs régionaux.

Comme prévu, le Pakistan a refusé de participer à la rencontre proposée. « Le fait que la Russie et d’autres États d’Asie centrale aient accepté de participer à la réunion démontre la volonté de ces États d’ignorer les préoccupations d’Islamabad et de travailler avec un État avec lequel leurs intérêts convergent. Sur les questions de terrorisme, de trafic de drogue et de réfugiés, ces États partagent des préoccupations similaires », estime le professeur Rajan.

L’Inde a joué un rôle actif en Afghanistan au cours des deux dernières décennies et les États d’Eurasie reconnaissent sa contribution. Son projet de connectivité à travers Chabahar nécessitera également une étroite coopération régionale.

« Du point de vue de New Delhi, cette réunion peut avoir deux résultats positifs : cela mettra la pression sur les talibans pour former un gouvernement inclusif en incluant les Tadjiks, les Ouzbeks et les Hazaras, et deuxièmement, d’autres forums de dialogue en cours reconnaîtront l’Inde comme un acteur sérieux. Il pourrait être invité à des dialogues régionaux à l’avenir », déclare le JNU Prof.

Opinion d’expert sur le dialogue de sécurité régionale sur l’Afghanistan

Le vétéran de l’armée indienne, le général de division NK Bhatia, un expert régional, a déclaré : « Comme prévu, la NSA pakistanaise a refusé d’y assister, déclarant qu’« un spoiler ne peut pas essayer d’être un artisan de la paix », montrant clairement le mépris du Pakistan envers l’Inde qui tient le dialogue de sécurité sur l’Afghanistan. La participation de la Chine, frère de fer du Pakistan, à sa NSA n’a pas encore été confirmée.

Selon lui, « la sécurité régionale de la région, en particulier pour les pays le long des frontières nord : le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan sont une source de préoccupation. Des groupes terroristes régionaux tels que le Mouvement islamique d’Ouzbékistan (IMU), l’Union du Jihad islamique (IJU) et Jamaat Ansarullah, également connu sous le nom de « Tadjik Taliban », ont utilisé le territoire afghan pour lancer des attaques à travers les frontières et ont défié l’autorité des régimes laïques de RCA.

Ajoutant: «La menace émergente de l’État islamique du Khorasan et un accord tacite entre les cadres et les dirigeants du MIO avec Al-Qaïda et l’État islamique du Khorasan sont considérés comme une menace pour leur survie.»

« Le Pakistan reste également vulnérable à la dispense des talibans en raison des groupes anti-pakistanais pachtounes tels que Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) et Pashtun Tahaffuz Movement (PTM), tous deux qui défient l’autorité du gouvernement pakistanais avec des similitudes basées sur des affiliations ethno-religieuses avec les talibans et où leurs cadres sont pour la plupart basés mais refusent de le reconnaître publiquement », observe-t-il.

«Temporairement, il semble avoir apporté la paix avec le TTP avec le soutien actif de nul autre que le ministre afghan de l’Intérieur par intérim, Sirajuddin Haqqani, mais il est douteux de savoir combien de temps cela restera.

De même à l’ouest, la principale préoccupation de l’Iran, outre les attaques croissantes contre les chiites, est la montée de la province de l’État islamique du Khorasan (ISKP) en Afghanistan qui, en raison de la division sectaire, reste opposée aux Iraniens.

À son avis, « les problèmes de sécurité de l’Inde sont essentiellement une menace pour elle-même du terrorisme émanant du sol afghan par le biais de groupes terroristes qui ont forgé des alliances entre eux sous l’égide du réseau Haqqani avec la direction de l’Inter Services Intelligence (ISI) du Pakistan. »

Le rôle du chef de l’ISI, le lieutenant général Faiz Hameed, pour raffermir un gouvernement taliban et oindre le groupe Haqqani à des postes importants en vue de la formation d’une nouvelle dispense politique, ainsi que la déclaration du chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa, concernant l’aide aux talibans pour raffermir un gouvernement a montré l’emprise étroite et le contrôle total de l’armée pakistanaise sur les talibans.

« C’est cette emprise serrée du Pakistan sur les talibans que l’Inde cherche à desserrer pour pouvoir toucher le cœur des Afghans. L’offre de l’Inde de 5 000 tonnes de blé pour l’Afghanistan était un pas dans cette direction. Gagner « le cœur et l’esprit » des Afghans grâce à la sécurité alimentaire est une stratégie gagnante, seulement si le Pakistan permet qu’elle soit mise en œuvre », conclut le général de division Nalin Bhatia.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.