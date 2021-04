Image représentative

Onze États et Territoires de l’Union, marqués comme «États extrêmement préoccupants» en raison de l’augmentation quotidienne de leurs cas de COVID-19, n’ont pas montré une augmentation proportionnelle de l’application des activités de confinement, a déclaré vendredi le Centre. Présidant une réunion d’examen de haut niveau avec les secrétaires en chef, les directeurs généraux de la police et les secrétaires de la santé de tous les États et UT, le secrétaire du Cabinet Rajiv Gauba a demandé à ces États de prendre des mesures strictes pour contenir la contagion.

Selon le ministère de la Santé, les 11 États les plus préoccupants sont le Maharashtra, le Pendjab, le Karnataka, le Kerala, le Chhattisgarh, le Chandigarh, le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Tamil Nadu, Delhi et l’Haryana. Ils ont contribué à 90% des cas de COVID, 90,5% des décès en 14 jours jusqu’au 31 mars, et ont franchi ou sont sur le point de franchir leurs premiers sommets signalés l’année dernière, a-t-il déclaré. L’utilisation de la loi sur la police, de la loi sur la gestion des catastrophes et d’autres dispositions juridiques et administratives pour imposer des sanctions aux contrevenants a été soulignée lors de la réunion pour une conformité immédiate par les États.

Un autre aspect inquiétant souligné lors de la réunion était que les villes de niveau 2 et 3 ainsi que les zones périurbaines ont enregistré les récentes augmentations des cas de COVID et que la propagation de l’infection de ces zones aux zones rurales avec des infrastructures de santé faibles submergerait le administration locale.

Prenant note de la situation actuelle due à la détérioration du scénario COVID au cours de la quinzaine, le secrétaire du cabinet a souligné que le taux de croissance des cas de 6,8% en mars 2021 a dépassé le record précédent de 5,5% en juin de l’année dernière. Le pays a également signalé un taux de croissance de 5,5% des décès quotidiens par COVID au cours de cette période, a déclaré le ministère de la Santé.

Alors que 97000 nouveaux cas de COVID par jour ont été signalés au plus fort de la pandémie en septembre 2020, le pays a maintenant atteint le chiffre critique de 81000 nouveaux cas par jour, a-t-il déclaré. Après un examen détaillé et complet des mesures prises par les États et les UT, Gauba a réitéré la nécessité d’un travail méticuleux et acharné concernant l’application stricte des mesures de confinement et de surveillance parallèlement à l’intensification de la vaccination et à l’application stricte du comportement approprié au COVID.

