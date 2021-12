Rencontre du MPC de RBI : avec tous les yeux sur l’impact d’Omicron, le statu quo est probable sur les taux directeurs pour le moment

Cependant, la nouvelle variante Omicron a pris tout le monde au dépourvu et la peur de la nouvelle variante est grande. Nous ne savons pas encore exactement sur l’intensité d’Omicron, mais cela pourrait certainement retarder le retour à la normale si sa propagation s’intensifie au cours des prochaines semaines.

Par Shanti Ekambaram

Une reprise du cycle de consommation après Covid 2.0, entraînée par une demande latente et un excédent de liquidités dans le système, a ramené la croissance de l’économie aux niveaux d’avant la pandémie au cours du trimestre juillet-septembre. La hausse des prix du brut, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les prix des produits agricoles ont entraîné une hausse de l’inflation et l’inflation sous-jacente est restée stable.

La banque centrale avait entamé une normalisation de la liquidité qui a vu la courbe des taux remonter. On s’attendait largement à ce qu’il y ait une mesure politique sur le déplacement du taux de prise en pension inversée dans la politique de décembre.

Cependant, la nouvelle variante Omicron a pris tout le monde au dépourvu et la peur de la nouvelle variante est grande. Nous ne savons pas encore exactement sur l’intensité d’Omicron, mais cela pourrait certainement retarder le retour à la normale si sa propagation s’intensifie au cours des prochaines semaines.

La croissance est réelle

Le PIB pour le trimestre de septembre s’élève à 8,4% par rapport à la contraction de 7,4% observée il y a un an au deuxième trimestre de l’exercice 2021. La croissance du PIB au cours du trimestre de septembre était réelle et évidente dans tous les secteurs.

L’élan séquentiel s’est accéléré à mesure que l’économie s’est ouverte après la deuxième vague et a coïncidé avec le début de la saison des fêtes. Il y a eu une forte reprise des services. Les consommateurs ont exercé leur pouvoir d’achat porté par la poussée festive et des offres attractives tout autour. L’augmentation des niveaux de vaccination a également renforcé la confiance des consommateurs.

La position accommodante de la RBI et la poussée des liquidités ont permis à la longue demande refoulée de se faire sentir pendant la saison des fêtes qui a commencé à partir d’octobre. C’est ainsi que l’économie a rebondi au cours du trimestre de septembre et en octobre, a fait légèrement mieux que l’ère pré-pandémique.

Dans le même temps, en raison des pénuries de la chaîne d’approvisionnement, l’inflation par les coûts a augmenté. L’inflation des prix de gros a atteint son plus haut niveau en cinq mois à 12,54 % en octobre, contre 10,66 % en septembre. L’inflation des prix à la consommation, mesurée par l’indice des prix à la consommation, s’est établie à 4,32 % en octobre contre 4,45 % en septembre. Alors que l’inflation des prix de détail semble s’être atténuée en octobre, l’inflation sous-jacente est restée stable.

Un tournant dans l’économie

Nous sommes maintenant à un point d’inflexion de l’économie. On s’attendait généralement à ce que la RBI commence maintenant à dénouer une partie des liquidités. Nous en avons vu une partie le mois dernier et le mouvement qui en a résulté dans la courbe des taux.

Le cycle des dépenses en capital a commencé dans les poches et devrait augmenter. Les voyages ont connu une recrudescence, les divertissements, les centres commerciaux et les restaurants se sont progressivement ouverts et la demande de consommation a été stable.

Mais Omicron a alimenté une certaine incertitude dans le système. Il devrait y avoir un ralentissement des voyages et une certaine consommation discrétionnaire. Les deux ou trois prochaines semaines sont essentielles pour comprendre l’intensité et l’impact probable d’Omicron. Cela pourrait avoir un certain impact sur la trajectoire de croissance si des blocages ou d’autres restrictions de ce type sont imposées.

Dans ce contexte, à partir de maintenant, le MPC maintiendra probablement tous les taux directeurs inchangés. Ils attendront et surveilleront d’autres données pour agir sur les taux. Ils continueront d’équilibrer croissance économique et inflation et utiliseront d’autres outils à leur disposition pour gérer la liquidité. Il sera important de voir le ton et le récit de la politique, mais l’action se déplacera probablement à l’année civile suivante.

(L’auteur est président du groupe – banque grand public, Kotak Mahindra Bank. Les opinions exprimées dans l’article sont personnelles)