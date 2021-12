Rencontre du MPC : le gouverneur de la RBI pour son soutien politique continu au milieu des vents contraires « émanant de facteurs mondiaux »

L’économie indienne est confrontée à plusieurs vents contraires émanant de facteurs mondiaux – certains anciens se prolongent par rapport à l’évaluation initiale, couplés à de nouveaux, a-t-il noté.



L’incertitude apparaît comme la seule certitude, a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, en soulignant le soutien continu aux politiques lors de la réunion du MPC de décembre, au cours de laquelle les membres ont exprimé leurs inquiétudes quant à la propagation de la variante Omicron du coronavirus, selon le procès-verbal du panel de fixation des taux publié. mercredi.

Après trois jours de délibérations, les six membres du Comité de politique monétaire (MPC) ont voté le 8 décembre à l’unanimité le statu quo sur les taux directeurs pour la neuvième fois consécutive.

Lors de la réunion, le gouverneur de la RBI a déclaré que les risques de traquer l’économie mondiale s’étaient amplifiés avec la propagation rapide des mutations du virus, y compris la variante Omicron, ce qui a conduit les pays à se battre pour des restrictions.

Ces développements, a-t-il déclaré, ont certainement deux avantages majeurs pour les banquiers centraux.

« Premièrement, l’incertitude apparaît comme la seule certitude avec laquelle les banquiers centraux devront composer dans la période à venir. Deuxièmement, étant donné que la politique monétaire est à un point d’inflexion, le parcours de la politique monétaire, qui n’est guère fluide dans le meilleur des cas, va devenir plus difficile », a-t-il déclaré dans le procès-verbal.

L’économie indienne est confrontée à plusieurs vents contraires émanant de facteurs mondiaux – certains anciens se prolongent par rapport à l’évaluation initiale, couplés à de nouveaux, a-t-il noté.

Il a ajouté qu’il y avait une incertitude croissante concernant l’évolution des perspectives macroéconomiques mondiales. Sur le front intérieur, même si les perspectives d’activité économique s’améliorent, il y a toujours un ralentissement, les principaux moteurs comme la consommation privée restant bien en deçà de leurs niveaux d’avant la pandémie, a ajouté Das.

« Compte tenu de ces incertitudes, un soutien politique continu est justifié pour un rebond durable, généralisé et autonome, en particulier pour favoriser la reprise dans les secteurs en retard et pour protéger ceux qui sont exposés à l’évolution des vents contraires », a déclaré le gouverneur.

Tous les membres du MPC – Shashanka Bhide, Ashima Goyal, Jayanth R Varma, Mridul K Saggar, Michael Debabrata Patra et Shaktikanta Das – avaient voté à l’unanimité pour maintenir le taux de mise en pension à 4 %.

Tous les membres, à l’exception de Varma, ont également voté pour maintenir la position accommodante aussi longtemps que nécessaire pour relancer et soutenir la croissance sur une base durable et continuer à atténuer l’impact de COVID-19 sur l’économie, tout en veillant à ce que l’inflation reste dans la cible. aller de l’avant.

Varma avait exprimé des réserves sur cette partie de la résolution.

Patra est sous-gouverneur de la RBI et Saggar est directeur exécutif de la banque centrale.

Les autres sont des membres externes nommés par le gouvernement au sein du panel.

Lors de la réunion, a déclaré soudainement Patra, les perspectives mondiales se sont assombries.

Trois questions fondamentales sur Omicron ont mis les autorités nationales en état d’alerte élevé – est-il plus transmissible que d’autres variantes ? Peut-il échapper à l’immunité conférée par des infections ou une vaccination antérieures ? Est-ce que cela provoque une maladie plus grave? « Alors que les pays s’efforcent de contenir Omicron avec des restrictions de voyage et de nouvelles mesures de quarantaine et de distanciation sociale, la reprise mondiale et les perspectives d’inflation sont à nouveau menacées », a-t-il déclaré.

Saggar a déclaré que le principe de Pascal pour la transmission des pressions fluides est très valable et que des niveaux de liquidité appropriés sont essentiels à l’ajustement monétaire à ce stade.

Ceci est également important pour faire face aux effets imprévus reflétés dans l’inflation des prix des actifs, les inégalités de revenus et les risques futurs de déséquilibres macrofinanciers.

« En gardant à l’esprit les outils politiques de type couteau suisse dont la banque centrale dispose pour faire face de manière appropriée aux tendances émergentes, je vote pour laisser le taux des prises en pension inchangé à 4,0% et voter également pour le maintien de la position », avait déclaré le responsable de la RBI. selon les minutes.

Le procès-verbal indiquait en outre que Varma était également d’avis que le MPC devait rester axé sur les données afin qu’il puisse répondre rapidement et de manière adéquate à tout choc imprévu qui pourrait survenir à l’avenir.

Goyal a déclaré que les risques mondiaux augmentaient avec la variante Omicron ainsi qu’avec les attentes d’une réduction anticipée de la Réserve fédérale américaine. Les marchés sont volatils, tout comme les prix du pétrole.

« Dans de telles circonstances, il est préférable que le MPC reste stable et vigilant au cours des deux prochains mois. Les prix internationaux du pétrole pourraient encore baisser après la saison hivernale. Leur forte volatilité signifie que l’effondrement est possible », a-t-elle ajouté.

Bhide a déclaré que le secteur agricole devrait soutenir la croissance globale du PIB au cours des exercices 2021-22, avec des conditions de précipitations normales bien qu’elles aient également été marquées par des précipitations inégales.

Compte tenu des taux de croissance et d’inflation prévus et de l’incertitude émergente résultant de la nouvelle vague d’infections à Covid et des ajustements macroéconomiques au niveau mondial, Bhide a déclaré qu’il avait voté en faveur du maintien du taux directeur des prises en pension à 4 %.

Conformément à l’article 45ZL de la Reserve Bank of India Act, 1934, la Reserve Bank publie le quatorzième jour après chaque réunion du Comité de politique monétaire.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.