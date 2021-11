Rencontre en Afghanistan : Terrorisme, radicalisation et drogue discutés par 8 pays en Inde ; L’Inde n’est pas invitée pour Troika Plus

Tous les pays présents aujourd’hui se sont déclarés préoccupés par le fait que le territoire de ce pays ne devrait pas être utilisé pour le financement d’actes terroristes, ni pour l’entraînement, la planification ou l’hébergement. (Crédit images : Ministère des Affaires étrangères)

L’Inde et sept autres pays, dont la Russie, l’Iran et les pays d’Asie centrale, ont appelé à une coopération collective pour lutter contre le terrorisme, l’extrémisme, la radicalisation, le séparatisme ainsi que la plus grande menace de la production et du trafic de drogue.

Ils ont réaffirmé leur ferme soutien à un Afghanistan stable, sûr et pacifique, mettant l’accent sur le respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale, et sur la non-ingérence dans ses affaires intérieures.

Et à la fin des pourparlers a souligné que le gouvernement devrait être pleinement représentatif de la volonté du peuple et devrait être inclusif avec toutes les sections de la société étant présentes dans la structure politique et administrative dans le processus de réconciliation de l’Afghanistan.

Qui était présent à la réunion ?

Tous les conseillers à la sécurité nationale / secrétaires des conseils de sécurité nationale du Tadjikistan, du Kirghizistan, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et du Turkménistan, de la Russie et de l’Iran.

La Chine et le Pakistan ont été invités mais ils n’ont pas assisté à la réunion à New Delhi qui a été organisée par le conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Doval. Il s’agissait de la 3e édition du Dialogue régional de Delhi sur l’Afghanistan et prend de l’importance car il intervient deux mois après que les talibans ont pris le contrôle de ce pays qui est au milieu d’une crise humanitaire majeure.

Pour l’Inde, la plus grande préoccupation est la menace du terrorisme, la radicalisation ainsi que le trafic de drogue et la présence du Pakistan là-bas.

Déclaration de Delhi sur l’Afghanistan

À la fin des pourparlers à New Delhi, huit pays ont publié la Déclaration de Delhi sur l’Afghanistan et réaffirmé leur ferme soutien à une nation pacifique, sûre et stable.

Tous les pays participants ont exprimé leur préoccupation face aux souffrances de la population en raison de la situation sécuritaire dans l’Afghanistan déchiré par la guerre et ils ont tous condamné les attaques terroristes à Kaboul, Kandahar ainsi qu’à Kunduz.

Tous les pays présents aujourd’hui se sont déclarés préoccupés par le fait que le territoire de ce pays ne devrait pas être utilisé pour le financement d’actes terroristes, ni pour l’entraînement, la planification ou l’hébergement.

Ils ont tous convenu que les droits fondamentaux des enfants, des femmes et des minorités ne sont pas violés.

Qu’a dit la NSA indienne ?

Souhaitant la bienvenue aux délégués pour le dialogue, M. Ajit Doval a exprimé l’espoir que les délibérations seront utiles au peuple afghan.

« Les développements dans ce pays ont une implication importante non seulement pour ce pays, mais pour ses voisins et la région », a-t-il ajouté.

Comme indiqué précédemment, les conseillers à la sécurité nationale (NSA)/secrétaires des conseils de sécurité nationale en visite ont également fait appel au Premier ministre Narendra Modi.

Pourquoi l’Inde a-t-elle accueilli la rencontre ?

Cette réunion a eu lieu à New Delhi dans le but de mettre en place un plan commun pour faire face aux menaces croissantes du terrorisme, du trafic de drogue ainsi que de l’extrémisme dans la nation déchirée par la guerre sous les talibans 2.0.

Cette réunion devait avoir lieu plus tôt mais a dû être repoussée en raison de la pandémie mondiale de COVID 19. Et la situation dans ce pays a pris une tournure massive peu de temps après que les forces dirigées par les États-Unis ont commencé à se retirer après près de deux décennies. Ce qui a été laissé pour compte, c’est le chaos total, la destruction et les talibans 2.0 et les armes et plates-formes militaires qui ont été utilisées par les forces dirigées par les États-Unis.

Les deux premières éditions du dialogue ont eu lieu plus tôt en septembre 2018 en Iran et en décembre 2019.

Mardi, M. Doval a eu des réunions bilatérales avec son homologue ouzbek Victor Makhmudov et ils ont tous deux convenu que le gouvernement afghan devrait rechercher la légitimité avant de rechercher la reconnaissance internationale.

Il y a eu une réunion bilatérale avec Rahmatjon Mahmudzoda, le secrétaire du Conseil de sécurité du Tadjikistan, et les discussions ont porté sur la crise humanitaire imminente et la menace du terrorisme depuis le sol de ce pays.

Le chef de la sécurité d’Ouzbékistan a également rencontré le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar.

Le Pakistan accueillera Troika Plus jeudi

Fait intéressant, jeudi, le Pakistan a invité des représentants spéciaux des États-Unis, de la Chine et de la Russie pour discuter de la situation en Afghanistan.

La réunion « Troïka Plus » à Islamabad se concentrera sur l’Afghanistan et sera présidée par le ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi et son conseiller à la sécurité nationale Moeed Yusuf.

Qui assistera à la réunion à Islamabad ?

Le ministre des Affaires étrangères des talibans, Amir Khan Muttaqi, sera accompagné d’une délégation de haut niveau pour assister à la réunion. Il représentera le gouvernement intérimaire de l’Afghanistan.

Le représentant spécial du département d’État américain et sous-secrétaire adjoint pour l’Afghanistan, Thomas West, sera présent.

L’envoyé spécial de la Russie pour l’Afghanistan, Zamir Kabulov, sera également présent.

L’envoyé spécial de la Chine pour les affaires afghanes, Yue Xiaoyong, sera présent à la table des pourparlers.

La délégation des talibans discutera également de l’élargissement des installations pour le mouvement des personnes, des réfugiés, de la manière de renforcer les liens commerciaux et économiques et d’autres questions importantes. Des ministres et des groupes de travail sur les finances des ministères du Commerce et des Finances font partie de la délégation.

En octobre, l’Inde a participé aux pourparlers de la Troïka Plus qui ont été accueillis par la Russie à Moscou.

