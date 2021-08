Rencontre entre les arbitres et les entraîneurs de LaLiga pour les nouvelles règles

09.08.2021 à 13:32 CEST

La Commission Technique des Arbitres de la Fédération Royale Espagnole, en collaboration avec la Commission des Entraîneurs, a convoqué tous les entraîneurs, organes techniques et délégués des clubs de première et deuxième division à une réunion pour présenter la Modification des Lois du Jeu pour le saison 2021/22 et partager les consignes données aux arbitres lors du séminaire de pré-saison.

La nomination aura lieu en ligne ce jeudi 12 août, une fois que le séminaire d’arbitrage que tous les arbitres reçoivent de la Commission technique du CTA sera terminé depuis lundi 9 août, comme nous l’avions déjà anticipé dans SPORT.

Une formation préalable au début de la compétition qui vient après les examens physiques, médicaux et techniques auxquels tous les arbitres et arbitres assistants de première et deuxième division ont déjà été soumis.

Cette collaboration a déjà commencé la saison dernière et l’objectif de la Commission Technique des Arbitres et des Entraîneurs de la RFEF est de donner une continuité à cette ligne de coopération et de communication ouverte et transparente. Rencontre qui remplace la visite historique des arbitres aux vestiaires de première et deuxième division.

Sans aucun doute, la nouvelle interprétation des aiguilles sera le point le plus important de cette rencontre. Le VAR sera sûrement une autre question à discuter.