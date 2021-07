Rencontre maladroite de Peter Kay avec le prince Charles : “Je ne savais pas qui il était” | Royale | Nouvelles

Peter Kay a annoncé un retour tant attendu dans le circuit de la comédie le mois prochain alors qu’il se prépare pour une séance de questions-réponses caritative en direct à Manchester. Il a déclaré qu’il organiserait deux événements à l’O2 Apollo de Manchester le 7 août pour venir en aide à Laura Nuttall, 20 ans, qui a été diagnostiquée avec une forme agressive de cancer du cerveau. Une page de collecte de fonds a partagé la nouvelle du retour sur scène de Kay en écrivant: “Je n’arrive toujours pas à croire que cela se passe vraiment! Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Peter pour cela.”

Kay a passé ces dernières années à l’écart du public, après avoir annulé sa dernière tournée dans les arènes en décembre 2017 en raison de “circonstances familiales imprévues”.

La star née à Bolton est connue comme l’un des comédiens les plus appréciés du pays, et cela lui a valu des moments remarquables.

Cela comprenait la rencontre avec le prince Charles lors d’un concert pop en 2011.

La veille au soir, Kay avait rencontré la sœur de Charles, la princesse Anne, au Royal Variety Show et avait fait une blague effrontée sur le moment.

Cependant, le commentaire est tombé dans l’oreille de la mort.

Kay a dit à un Charles confus : « J’ai eu ta sœur pendant cinq heures la nuit dernière.

« Le Royal Variety Show, monsieur, hier soir. J’étais le compère.

Charles a alors répondu : “Oh… Salford, bien sûr. Merveilleux.”

Le prince et le comédien ont ensuite échangé quelques plaisanteries sur l’émission télévisée annuelle de divertissement.

Kay a ensuite rencontré l’épouse de Charles, la duchesse de Cornouailles Camilla, puis le duc et la duchesse de Cambridge William et Kate.

Alors que la fête royale partait, Kay a ajouté: “Oh, c’est une alouette, n’est-ce pas. J’ai rencontré sa sœur hier et maintenant lui et sa famille. Merveilleux, vraiment.”

La star, qui était accompagnée de sa femme, Susan, avait été l’invitée du public lors du concert organisé par le chanteur et juge de X Factor Gary Barlow pour collecter environ 400 000 £ pour le Prince’s Trust et la Fondation du prince William et le prince Harry.

Un assistant royal anonyme lors de l’événement a déclaré au Daily Mail qu’ils étaient “surpris” que le prince Charles ne reconnaisse pas Kay.

Ils ont poursuivi: “Il apprécierait beaucoup son style d’humour, je pense qu’il l’a peut-être même déjà rencontré.”

Kay a ensuite écrit un Car Share, quatre ans après sa rencontre avec la famille royale – une émission qui a remporté trois National Television Awards et deux BAFTA.

Le comédien devait commencer sa tournée Dance for Life en avril, mais en raison de restrictions liées aux coronavirus, les dates ont été repoussées jusqu’en 2021.

Kay est devenu célèbre dans sa comédie Phoenix Nights en 2001, qui suivait la vie de personnes travaillant au Phoenix Club – un club fictif pour hommes travaillant à Bolton.

Il a ensuite écrit et joué dans un spin-off avec Paddy McGuinness, Max And Paddy’s Road To Nowhere, avant de jouer dans des émissions telles que Dr Who, Coronation Street et le programme pour enfants Roary The Racing Car.

Mais Kay est peut-être mieux connu pour sa comédie stand-up, vendant des tournées à travers le Royaume-Uni depuis le début des années 2000.