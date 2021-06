Rencontre MPC : poursuite de la position accommodante, RBI assurera une liquidité adéquate du système

Le MPC, pour sa part, devra utiliser les outils de son arsenal pour maintenir des taux bas, soutenir la croissance et introduire des liquidités dans l’économie.

Depuis la dernière réunion de politique monétaire début avril, il semble que le monde ait changé, du moins pour l’Inde. COVID-19 2.0 a pris le pays au dépourvu. Alors que nous nous préparions à revenir à la façon dont les choses étaient, sur le dos d’un bon quatrième trimestre fiscal d’activité économique, le virus a frappé le pays, ses habitants et l’économie avec une viralité qui nous a pris au dépourvu. Lorsque le Comité de politique monétaire (MPC) se réunira pour la deuxième politique monétaire de l’exercice 2022, COVID 2.0 et son impact seront le facteur le plus déterminant dans ses délibérations.

Les deux phases de la pandémie

Les choses étaient très différentes il y a quelques mois. La consommation et la croissance avaient lentement commencé à se redresser au cours du trimestre de septembre à décembre de l’année dernière. Le trimestre de janvier à mars a été proche de la normale pour la plupart des indicateurs clés. Mais à la mi-avril, alors que la pandémie se propageait dans des États avec un taux de mortalité relativement plus élevé, les restrictions / blocages locaux ont nui à la demande et à la consommation, qui ont commencé à se modérer et à ralentir encore plus en mai. L’inflation basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est modérée en raison de la baisse des prix des aliments, tandis que l’inflation basée sur l’indice des prix de gros (IPC) a augmenté.

Il existe des différences claires et nettes entre les deux phases de la pandémie. Dans COVID 1.0, nous craignions que tout soit perdu, ne sachant pas si le monde sortirait un jour de son ombre. C’était la peur de l’inconnu. Maintenant, nous sommes raisonnablement confiants que c’est une question de quand. L’année dernière, l’impact sur les entreprises et les moyens de subsistance a été beaucoup plus profond avec des blocages étendus à l’échelle nationale. Cependant, cette fois-ci, l’intensité du virus en termes de taux d’infection et la gravité de la maladie avec des taux de mortalité en forte augmentation ont fortement affecté la psyché du consommateur. Si la mémoire publique sera courte à moyen terme, les dépenses de consommation à court terme, notamment en biens discrétionnaires, seront impactées à un moment où les ménages doivent tenir compte d’une forte augmentation des dépenses de santé. COVID a également étendu ses tentacules plus profondément dans l’Inde rurale cette fois-ci. Et enfin, il y a la peur de la phase 3.

Les enjeux du MPC

COVID 2.0 a de nouveau mis la croissance et la consommation au second plan. Les estimations du PIB ont été révisées à la baisse de 1,5 % à 3 % par rapport aux estimations initiales. Au cours de la dernière année, la banque centrale a assuré un soutien à la croissance économique grâce à d’amples liquidités et à des interventions visant à garantir que les taux d’intérêt restent stables et souples. Cette position devrait se poursuivre pendant la deuxième vague de COVID-19 jusqu’à ce que l’économie revienne à une croissance durable.

L’inflation de l’IPC s’est ralentie en avril grâce à des prix alimentaires stables à inférieurs, mais l’inflation de l’IPC a atteint un sommet historique de 10,5% en avril 2021. Compte tenu des attentes d’une hausse des prix mondiaux des matières premières, l’inflation devrait avoir tendance à augmenter vers la fin de FY’22. Mais la stabilité des prix sera un objectif clé et la banque centrale est susceptible d’intervenir avec des mesures pour assurer la même chose. Nous avons vu RBI élargir son bilan, y compris la monétisation de la dette pour maintenir les taux stables à la lumière du programme d’emprunt budgétaire agressif du gouvernement.

Dans ces circonstances, le MPC assurera une politique monétaire accommodante axée sur la garantie d’une liquidité suffisante du système, ce qui maintiendra les taux d’intérêt stables. L’accent sera mis sur la croissance pour stimuler l’investissement et la consommation.

Globalement, les grandes économies mondiales se remettent lentement sur pied avec des vaccinations en force. Les États-Unis ont enregistré une inflation à la consommation à 4,2% au mois d’avril – le plus élevé depuis 2008 lorsque la récession a frappé, grâce à la relance des dépenses du gouvernement pour lutter contre l’impact de la pandémie. Les taux aux États-Unis pourraient connaître des hausses graduelles si l’inflation continue sa trajectoire à la hausse.

La voie à suivre

L’agenda en un seul point pour le gouvernement et le MPC doit être de ramener la croissance. Les investissements dans les infrastructures, le renforcement des capacités de soins de santé et l’éducation sont essentiels. Les deux moteurs de l’investissement et de la consommation privée doivent être relancés pour une croissance économique durable après le COVID.

Le MPC, pour sa part, devra utiliser les outils de son arsenal pour maintenir des taux bas, soutenir la croissance et introduire des liquidités dans l’économie. Cependant, la politique monétaire ne peut à elle seule atteindre l’objectif ci-dessus. Il devra s’agir d’une combinaison de mesures fiscales et monétaires. Le gouvernement vient d’annoncer l’élargissement du champ d’application du système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) pour inclure davantage de secteurs et l’extension de la limite foncière / de crédit dans certains cas, ce qui est un pas dans la bonne direction et aidera à soutenir les MPME et d’autres. .

Inutile de dire qu’un programme de vaccination agressif est la nécessité de l’heure afin de réduire tout impact s’il y a une troisième vague. Il semble qu’il n’y ait pas trop d’alternatives devant le MPC en ce moment. Dans ce scénario, le comité maintiendra un statu quo sur les taux, maintiendra une politique accommodante et assurera une liquidité adéquate du système en mettant l’accent sur la croissance.

(L’auteur est le président du groupe – banque grand public, Kotak Mahindra Bank. Les opinions exprimées sont personnelles)

