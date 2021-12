Rencontre pré-budgétaire : accent sur la croissance, réformes audacieuses, selon les économistes

Le budget devrait annoncer des mesures pour maintenir le rythme de la croissance. L’ancien conseiller économique en chef KV Subramanian s’attend à une croissance de l’ordre de 6,5 à 7 % au cours du prochain exercice et d’environ 7 % par la suite.

Les économistes ont demandé mercredi au gouvernement de poursuivre des réformes audacieuses et de maintenir l’accent sur la croissance et la reconstruction, alors qu’il se prépare à un budget pour s’appuyer sur la récente dynamique de croissance et remettre rapidement l’économie touchée par Covid sur les rails, ont déclaré des sources à FE.

Lors d’une réunion de consultation pré-budgétaire avec le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, certains des économistes ont demandé au gouvernement de ne pas s’inquiéter indûment de la trajectoire budgétaire pour l’exercice 23 et de continuer à soutenir les dépenses.

Avec cela, Sitharaman a conclu mercredi les consultations budgétaires, après avoir tenu huit réunions virtuelles avec plus de 120 invités représentant sept groupes de parties prenantes. Ils ont présenté une pléthore de suggestions, notamment la rationalisation des tranches d’impôt sur le revenu des particuliers, l’approfondissement du marché obligataire, l’augmentation des dépenses de R&D, le statut des infrastructures pour les services numériques, l’augmentation des budgets de la santé et de l’éducation ; introduire un programme d’emploi pour l’Inde urbaine et des incitations au stockage de l’hydrogène et au développement des piles à combustible.

Le budget du prochain exercice doit être présenté le 1er février.

Les suggestions viennent au milieu des craintes que le gouvernement ne freine sa campagne de réformes après avoir été contraint d’abroger trois lois agricoles controversées mais importantes en novembre face à une forte résistance. Une autre proposition de privatisation de deux banques publiques se heurte également à une forte opposition de la part des syndicats bancaires.

L’exercice de consultation habituel a été entrepris cette année au milieu de nouvelles inquiétudes concernant une nouvelle souche de Covid, bien que l’impact de la variété Omicron devrait être moins sévère au milieu d’une augmentation de la campagne de vaccination.

Les groupes de parties prenantes comprennent des représentants et des experts du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; organismes de l’industrie; infrastructures et changement climatique; secteur financier et marchés des capitaux; services et commerce; secteurs sociaux; les syndicats et l’organisation du travail, et les économistes.

Alors que diverses agences s’attendaient à une croissance réelle de l’ordre de 8 % à 10,5 % au cours de l’exercice 22, il serait difficile de maintenir cette dynamique au cours du prochain exercice budgétaire, car l’effet de base favorable diminue. Le budget devrait annoncer des mesures pour maintenir le rythme de la croissance. L’ancien conseiller économique en chef KV Subramanian s’attend à une croissance de l’ordre de 6,5 à 7 % au cours du prochain exercice et d’environ 7 % par la suite.

Le budget se concentrera également sur la voie de la prudence budgétaire après que la pandémie ait atteint la feuille de route de la consolidation du dernier exercice.

Alors que le déficit budgétaire du Centre pour l’exercice 22 est budgétisé à 6,8 % du PIB, les analystes sont divisés sur la capacité du Centre à contenir le déficit dans les limites de l’objectif après avoir pris en compte une série d’engagements de dépenses supplémentaires.

Le déficit budgétaire du Centre s’est creusé pour atteindre un niveau très élevé de 9,2 % du PIB au cours de l’exercice 21 en raison des dépenses supplémentaires et de la crise des recettes liées à Covid. Le plan annoncé est de réduire le déficit à moins de 4,5 % du PIB d’ici l’exercice 26. Le budget précisera comment et quand le niveau de déficit budgétaire de 3 % imposé par le FRBM sera atteint.

Alors que les investissements privés n’ont pas encore franchi le cap, le rôle des dépenses publiques en tant que catalyseur de la croissance reste essentiel. Entre avril et octobre, les dépenses de recettes du Centre ont augmenté de 7,5 %, contre l’objectif budgétaire de les réduire de 5 %. Cependant, ses dépenses d’investissement ont augmenté de 28 %, contre une hausse de 30 % prévue au budget.

Outre Sitharaman, les participants aux réunions de consultation prébudgétaires comprenaient les ministres d’État aux Finances Pankaj Chaudhary et Bhagwat Kishanrao Karad et de hauts responsables du ministère des Finances et des Affaires commerciales.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.