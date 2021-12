Rencontrer le FMI et la prévision de la RBI d’une croissance du PIB de 9,5% cette année est désormais un défi, déclare le Dr Rangarajan

Ce qui ajoute à l’inquiétude, explique le Dr Rangarajan, est le nombre de croissance relativement faible affiché dans le secteur manufacturier à 5,5 pour cent.

Les nouvelles très attendues sur les chiffres du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, affichant une croissance de 8,4% par rapport à une contraction de 7,4% au deuxième trimestre 2020-21, ont été un frein. Les économistes voient maintenant de sérieux défis en Inde pour pouvoir atteindre la croissance annuelle du PIB de 9,5% prévue par le Fonds monétaire international (FMI) et la Reserve Bank of India (RBI).

L’Office national de la statistique (INS) du ministère de la Statistique et de la mise en œuvre du programme, en publiant mardi 30 novembre les estimations du PIB pour le deuxième trimestre (juillet-septembre) 2021-22 (T2 2021-22), montre le PIB à prix constants (2011-12) au deuxième trimestre 2021-22 à ₹35,73 lakh crore, contre ₹32,97 lakh crore au deuxième trimestre 2020-21, montrant une croissance de 8,4% par rapport à une contraction de 7,4% au deuxième trimestre 2020-21. Pour l’ensemble du premier trimestre également, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Le PIB à prix constants (2011-12) en avril-septembre 2021-22 (S1 2021-22) est estimé à 68,11 lakh crore contre 59,92 lakh crore au cours de la période correspondante de l’année précédente, soit une croissance de 13,7%. au premier semestre 2021-22 contre une contraction de 15,9% au cours de la même période l’an dernier. Réagissant aux chiffres, le Dr C Rangarajan, économiste et ancien gouverneur de la RBI, déclare : « les chiffres du PIB du deuxième trimestre semblent juste compenser la baisse et il n’y a pas beaucoup de croissance positive au-delà de cela et donc à moins que le troisième et le quatrième trimestre la croissance est forte, il est peu probable que nous obtenions la croissance de 9,5% pour l’ensemble de cette année qui est prévue par le FMI et la RBI. Il pense maintenant que nous pourrions peut-être terminer l’année avec une croissance du PIB de l’ordre de 7 ou 8 %. Mais alors, beaucoup dépend des chiffres de croissance dans les trimestres restants et les chiffres de croissance pour les troisième et quatrième trimestres dépendent d’une variété de facteurs.

Terrain encore à couvrir

D’accord avec Ajay Pandey, professeur de finance et de comptabilité à l’Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad. Même s’il voit la nécessité d’examiner les chiffres de près et de suivre le déroulement des troisième et quatrième trimestres, il estime qu’à première vue, les chiffres du PIB pour le deuxième trimestre ne semblent pas suggérer que nous avons parcouru le terrain perdu. adéquatement car il y a encore de la place pour une croissance substantielle s’il faut vraiment voir l’économie rebondir.

Les membres de l’industrie signalent plusieurs problèmes : outre les chaînes d’approvisionnement grondées et la hausse des prix des intrants, il existe également maintenant l’incertitude autour de Covid-19 lui-même et de la façon dont le virus se développera désormais à la lumière de la nouvelle variante. La croissance pour le premier semestre est également inférieure à celle de la même période l’année dernière semble également suggérer que la croissance cette fois n’a pas compensé la baisse et n’a pas couvert un déficit. Déjà, le troisième trimestre de l’année en cours est presque terminé, il semble donc difficile de savoir comment il y aura une croissance extraordinaire au cours des deux trimestres restants. Au troisième trimestre de l’année dernière, la croissance du PIB était de 0,4 pour cent et de 1,6 pour cent au quatrième trimestre.

Ce qui ajoute à l’inquiétude, dit le Dr Rangarajan, est le nombre de croissance relativement faible affiché dans le secteur manufacturier à 5,5 pour cent. Comme l’a dit un grand industriel : les chiffres du PIB du deuxième trimestre annulent essentiellement les moins 7,4 pour cent du deuxième trimestre de l’année dernière.

La grande question qui semble la plus préoccupante maintenant est de savoir comment l’industrie réagira-t-elle ? Deviendra-t-il plus averse au risque dans un environnement incertain déclenché par de nouvelles inquiétudes concernant le virus et l’inflation et la consommation reprendra-t-elle ? Tout cela, malgré les indicateurs à haute fréquence pointant vers une reprise, des collectes d’impôts plus élevées et une plus grande formalisation de l’économie semblent ne faire qu’ajouter aux inquiétudes.