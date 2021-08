Rencontres rapprochées: le créateur d’Elite examine la galaxie du jeu et parle de Starfield

Aurait défini “300 ans dans le futur”, les nouvelles officielles de la sortie de Starfield à l’E3 2021 ont fourni le coup de battage médiatique recherché par les personnalités de l’industrie et les joueurs. “Et maintenant, l’homme vit parmi les étoiles: qu’est-ce que cela signifie?”, a réfléchi Todd Howard de Bethesda dans une interview vidéo d’accompagnement pour lancer le titre. Mais jusqu’à la sortie d’Elite en septembre 1984, il n’y avait pas d’étoiles. Du moins pas sur les ordinateurs personnels. C’est ce jeu qui s’est d’abord aventuré dans la dernière frontière.

Imitant la phase d’entraînement en quête, mais désarmante d’amateur, de Neil Armstrong de Ryan Gosling dans First Man, David Braben et le co-créateur d’Elite Ian Bell ont conçu un jeu fondé sur une invention brute. Ils ont construit un vaisseau primitif soudé avec des étincelles d’ambition pétillantes, alimenté par le code machine BBC Basic et rationalisé via l’aérodynamique vectorielle à bords droits pour ouvrir un portail vers un nouveau monde.

D’un bureau derrière une salle d’exposition de British Gas à Cambridge, Braben et Bell ont décollé dans un vide cosmique maintenant, quelque 40 ans plus tard, surpeuplé par des titres concurrents de toute la galaxie du jeu. Comme le dernier en date, Starfield entre dans la course à l’espace avec le poids des attentes qui pèse déjà sur les créateurs de Skyrim et Fallout. Désormais propriété de Microsoft, Bethesda a promis un « simulateur Han Solo », frappant une exclusivité Xbox avec une date de sortie elle-même fixée assez loin dans le futur : le 11 novembre 2022.

Braben, qui a reçu la bourse de l’Académie du jeu vidéo BAFTA 2015 en reconnaissance de sa contribution à l’industrie, reste un commentateur clé ici. Après tout, Elite « a changé le monde ». On peut soutenir que cela a engendré le concept de jeux en monde ouvert, agissant comme une incitation directe pour Grand Theft Auto, que le fondateur de Rockstar North, Dave Jones, aurait décrit comme «l’élite dans la ville». La sortie d’Elite Dangerous en 2012 a aggravé la position influente de Braben, offrant la plate-forme pour une perspective unique sur la nouvelle génération de titres se déroulant dans l’espace.

“J’ai toujours été fan des jeux de Bethesda”

(Crédit image: Frontier Developments)

S’adressant à TechRadar en ligne depuis une île grecque, nous demandons à Braben s’il s’était connecté au lancement de Starfield de l’E3.

“J’ai fait. C’est intéressant. J’ai toujours été fan des jeux de Bethesda. Starfield ressemble beaucoup au genre d’aventure basée sur l’histoire que nous pourrions associer aux jeux d’hommes en collants », plaisante-t-il, avant de préciser : « J’espère qu’ils le feront bien. Je suis sûr qu’ils le feront. Je pense qu’en termes de fonctionnement de l’expédition basée sur l’histoire, c’est probablement un très bon cadre. En fait, la bande-annonce ne m’a pas dit grand-chose sur le jeu, ce qui est souvent le cas avec les premières bandes-annonces. C’est probablement vrai pour certains des nôtres aussi. Mais c’était un beau teaser. Voyons où cela va à partir de là.

Pour vraiment comprendre l’avenir de ce genre, il est important d’examiner le passé. Braben et Bell se sont rencontrés au Jesus College de Cambridge, trouvant un intérêt commun pour les premiers ordinateurs personnels et les techniques de programmation qui les conduiraient à entasser un jeu 22K dans la capacité 32K de la BBC Micro. Elite a vendu plus d’un million d’exemplaires, devenant ainsi le premier best-seller non américain aux États-Unis. Mais la fascination de Braben pour les mondes au-delà de notre monde s’était installée quelques années plus tôt.

« J’étais très intéressé par l’astronomie, les planètes et la formation du système solaire. Mais j’avais aussi un grand intérêt pour la science-fiction. Je lis avidement les goûts de Larry Niven, Jerry Pournelle et Isaac Asimov. Il y avait un large éventail de personnes qui ont écrit de manière très créative, très intéressante, présentant des mondes très différents. J’y étais complètement engagé, entièrement dans les livres.

« Il n’y avait presque pas de films de science-fiction qui capturaient le même esprit. Tout était camp et risible ou ne s’engageait pas vraiment dans ce que vous pourriez considérer comme de la science-fiction dure que vous avez tirée des livres. Star Wars a été le premier à présenter un monde plausible. C’était un film incroyable. Pour la première fois, le monde que j’avais lu dans les livres est passé à l’écran. »

Elite : une odyssée spatiale

(Crédit image: Frontier Developments)

Alors que Braben appréciait la vision « conceptuelle d’art et d’essai » de Space Invaders et la conception en 2D d’Astéroïdes, des jeux comparables se déroulant dans le cosmos extérieur se sont avérés être à la fois une source de frustration et d’inspiration.

“Nous écrivions pour des personnes ayant des intérêts comme nous et je ne pense pas qu’il y ait de honte à cela. C’est peut-être un public de niche, mais au moins c’est un public.” David Braben

« C’est le côté exploration », commente-t-il. « C’est l’un des éléments qui le motivent. Ian (Bell) et moi étions tous les deux devenus un peu malades du fait que tous les jeux là-bas étaient plutôt identiques. Il y avait trois vies, une vie supplémentaire à 10 000, une durée de jeu typique de moins de 10 minutes. Ils étaient tellement enrégimentés. Je pense que c’était très motivé par les arcades et essayer d’aller chercher la prochaine pièce de monnaie. Je me suis dit ‘si vous aviez un ordinateur à la maison, pourquoi suivre cette structure ?’ »

Avec le recul, Braben compare la première phase du succès d’Elite à une citation du biopic Queen 2018, Bohemian Rhapsody : « Nous sommes quatre inadaptés, écrivant de la musique pour des inadaptés ».

“Je suis immensément fier d’Elite et aussi que nous ayons tenu bon”, explique-t-il, racontant une rencontre avec Thorn EMI, qui l’a refusé en raison de l’absence de ces tropes de jeu omniprésents et “régimentés”. « Nous écrivions pour des personnes ayant des intérêts comme nous et je ne pense pas qu’il y ait de honte à cela. C’est peut-être un public de niche, mais au moins c’est un public », dit-il.

La campagne Elite Dangerous Kickstarter a levé 1,7 million de livres sterling

(Crédit image: Frontier Developments)

En 1994, après l’échec de son partenariat avec Bell, Braben a créé Frontier Developments, une société de jeux vidéo qui a sorti Frontier: Elite II et Frontier: First Encounters. En 2014, après une interruption prolongée et financé par une campagne Kickstarter au succès spectaculaire, qui a permis de récolter environ 1,7 million de livres sterling, Elite Dangerous est sorti. Mais en quoi les ambitions de Braben avaient-elles changé ?

« Il y a tellement d’aspects différents dont on peut être extrêmement fier », explique-t-il. « Le fait que chaque objet du ciel nocturne soit dans le jeu et bien plus encore, un peu plus loin que ce que nous pouvons voir. C’est la joie de l’exploration. Aller au-delà de l’horizon et trouver quelque chose de nouveau.

En fait, Braben souligne que seulement “0,04% de notre galaxie a été explorée par les joueurs” jusqu’à présent et Elite Dangerous, avec des revenus de 100 millions de livres sterling, continue de se développer. L’extension Odyssey de May a ajouté une gamme de nouvelles fonctionnalités centrées sur un gameplay plus immersif à la première personne. Tout en admettant sa frustration face aux problèmes techniques qui ont compromis son lancement, Braben reste ravi de l’évolution d’Elite et de l’expérience de la communauté câblée. « C’est cette richesse et cette plage dynamique incroyables. Vous ne voyez tout simplement pas cela dans les jeux », dit-il.

Cependant, la dernière décennie a vu une renaissance tangible dans ce domaine. Une récente fonctionnalité Wireframe a fait la chronique du genre et a suggéré qu’Elite Dangerous était le moment où «l’espace est redevenu cool». En 2019, Outer Wilds a remporté le prix du meilleur jeu BAFTA, un EA a confirmé un remake de Dead Space, tandis que No Man’s Sky a été proclamé comme « l’un des plus grands revirements de tous les temps de l’histoire de l’industrie ».

Les jeux spatiaux montrent “à quel point la Terre est petite et fragile”

(Crédit image: Hello Games)

Braben a félicité Hello Games, développeur de No Man’s Sky, pour son engagement continu envers le titre, qui célèbre son cinquième anniversaire ce mois-ci.

“J’aime voir des choses qui stimulent l’imagination des gens et remettent en question les idées. C’est vraiment important. Dead Space le fait tout comme Elite Dangerous. Pour vous amener à regarder le ciel nocturne et à réaliser à quel point la Terre est petite et fragile.” David Braben

« J’ai un peu joué à No Man’s Sky et c’est une expérience très différente, nous dit Braben. “Je pense qu’ils ont beaucoup travaillé depuis la sortie pour améliorer le jeu et j’applaudis cela”, dit-il, avant d’aborder une question plus large sur le rajeunissement du genre. « Je ne pense pas que ce soit technologique. Je pense que c’est beaucoup plus social. Les gens ont vu le succès d’Elite Dangerous. Ils ont vu l’argent récolté pour Star Citizen. L’orientation a changé et les gens ont réalisé à quel point c’est un genre intéressant.

« Je ne vois pas vraiment Dead Space de la même manière. C’est un très bon jeu et j’ai adoré y jouer, mais si vous m’aviez demandé de lister les jeux spatiaux, je l’aurais probablement mis dans une catégorie différente. Mais j’aime voir des choses qui stimulent l’imagination des gens et défient les idées. C’est vraiment important. Dead Space fait cela, tout comme Elite Dangerous. Pour vous amener à regarder le ciel nocturne et à réaliser à quel point la Terre est petite et fragile. Il y a tellement de choses sur le plan culturel que nous devons examiner, comme Sir David Attenborough l’a souligné. C’est une autre façon de montrer à quel point nous sommes petits dans l’immensité de l’espace.

De retour à Starfield et Braben estime qu’il est important que Bethesda reconnaisse les défis qui existent dans le monde numérique moderne et tire des leçons des versions récentes – y compris No Man’s Sky et Cyberpunk 2077 – qui sont devenues des cibles de diffamation des médias sociaux en raison de délais manqués ou de contenu terne. .

« C’est un risque, explique-t-il. «Certains jeux peuvent devenir tout pour tout le monde. Nous l’avons également avec Elite Odyssey, où les gens s’attendent à ce que chaque intérieur de navire soit différent. Voyons comment Bethesda fait. Je ne veux pas les critiquer. Je pense que c’est une très bonne entreprise, mais je pense qu’ils sont allés en direct si tôt qu’ils ont du pain sur la planche. C’est la vérité.

Avec des jeux comme Starfield qui attirent tant d’attention, Braben ressent-il un sentiment d’accomplissement d’être le premier à planter un drapeau dans le sol ?

« Je pense qu’il y a un élément au bon moment, au bon endroit, mais je suis heureux que nous ayons conservé nos armes », a déclaré Braben. « Les gens ne réalisent pas parce que nous étions si différents. Nous nous sommes accrochés à cette différence. Tout ce que je demande, c’est que les gens soient ambitieux. Allez bien plus loin si vous le pouvez. J’applaudis les sociétés de jeux qui font cela et je pense que Starfield a de très bonnes chances de le faire.