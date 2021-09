Rencontrez 21 Américains prêts à inspirer pendant le mois de la reprise nationale

Il est temps de célébrer le rétablissement – et les personnes qui le vivent chaque jour.

Partout au pays, il est difficile de trouver des personnes qui ne connaissent pas quelqu’un personnellement touché par la toxicomanie. En juillet, un rapport du gouvernement des États-Unis a révélé que les décès par surdose avaient atteint un record de 93 000 en 2020, soit une augmentation de 29% par rapport à l’année précédant l’impact de COVID-19.

Bien qu’il existe de nombreuses histoires de difficultés et de chagrin, le Mois national du rétablissement est observé chaque mois de septembre pour enseigner aux Américains que le traitement de la toxicomanie et les services de santé mentale peuvent permettre à ceux qui luttent de vivre une vie saine et enrichissante.

Jason Wahler sait à quel point la dépendance peut être difficile. Mais après une bataille publique contre la drogue et l’alcool, la star de The Hills: New Beginnings et ambassadrice de CLEAN Cause incite de nombreuses personnes à demander de l’aide.

“Avec le coup d’envoi du Mois national de la relance, la seule chose que j’aimerais faire savoir aux gens, c’est qu’il n’est jamais trop tard”, a-t-il déclaré à E! Nouvelles. « Demandez-vous : « Est-ce que cela ajoute ou soustrait à la belle vie que je dois vivre ? Suis-je vraiment en train d’atteindre mon plein potentiel ? » Si la réponse n’est pas ce que vous voudriez, tendez la main et demandez de l’aide. Vous n’êtes pas seul que ce soit vous, vous-même en difficulté ou un être cher autour de vous et l’aide est juste une demande. “