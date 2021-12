Rencontrez 99 Rus, un rappeur pionnier qui s’empare de la scène hip-hop

Crédit photo : 99 Rus

Il ne fait aucun doute que New York est le foyer ou la plaque tournante des talents hip-hop.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur 99 Rus.

La ville compte certains des noms les plus notables de la scène rap, tels que Nicki Minaj, Mase, 50 Cent, Lloyd Banks et d’autres. La tendance n’est certainement pas sur le point de s’arrêter de si tôt si le grand nombre de talents émergents sortant de la ville en est une indication.

Chaque jour, la scène hip-hop new-yorkaise enregistre de nouveaux visages cherchant à asseoir leur présence dans l’industrie musicale. 99 Rus est l’un des nouveaux artistes dans le jeu du rap. 99 Rus est un auteur-compositeur et rappeur sensationnel qui prend d’assaut l’industrie avec son son hip-hop unique et captivant, un mélange de trap et de rythmes traditionnels. 99 Rus a parfaitement fusionné les deux sons pour donner aux amateurs de hip-hop un son unique qui n’a jamais été entendu auparavant.

La créativité et l’innovation de l’artiste dans l’écriture et la production de sa musique ont également attiré l’attention de nombreux acteurs de l’industrie. Une majorité est intriguée par la façon dont ce rappeur pionnier semble être capable de réunir sans effort les deux sons pour créer quelque chose d’unique. Il fait également preuve d’une excellente maîtrise de tous les aspects significatifs du son hip-hop, un avantage concurrentiel non négligeable. C’est un talent inné que certains des autres rappeurs ne peuvent qu’admirer.

Parlant de son inspiration musicale, 99 Rus a souligné qu’il avait grandi en écoutant des morceaux de hip-hop à l’ancienne.

Cela a peut-être influencé son choix de musique sonore à créer. Il a également dû puiser dans le son de piège à croissance rapide qui a amassé un énorme public à travers le monde. 99 Rus pense que le trap est la prochaine grande nouveauté de la scène hip-hop et a un grand potentiel pour dominer l’industrie pour les années à venir. La fusion avec le son hip-hop traditionnel lui a donné une touche intemporelle qui fait résonner sa musique auprès de la plupart de ses fans.

Cependant, 99 Rus déclare également qu’il n’a pas été facile de créer ce son unique.

Il dit que c’était un effort exhaustif où il a dû creuser profondément dans sa propre identité musicale pour développer quelque chose qui résonnerait également avec les auditeurs. Il considère qu’il s’agit d’une phase d’apprentissage nécessaire car il a expérimenté la combinaison de nombreux autres sons hip-hop. 99 Rus dit qu’il continue d’affiner sa musique pour s’étendre au-delà de sa zone de confort pour donner à ses fans quelque chose de différent avec chaque chanson qu’il crée.

99 Rus a maintenant le rêve de développer sa marque musicale pour atteindre de nouveaux niveaux de succès. Il veut d’abord conquérir l’industrie hip-hop américaine et, espérons-le, atteindre la scène mondiale. Cela peut être difficile, mais il croit en son potentiel pour réaliser même ses rêves les plus fous. Il est également impatient de travailler et de collaborer avec d’autres artistes talentueux. Son rêve est d’entrer dans l’histoire comme l’un des plus grands à avoir jamais frappé la scène hip-hop.

99 Rus veut également inspirer et motiver d’autres artistes à continuer à travailler dur et à ne jamais abandonner leurs rêves.