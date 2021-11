Rencontrez Alan Brazil et Ray Parlour, possédez des souvenirs d’Emma Raducanu et séjournez à l’hôtel d’Andy Murray alors que le monde du sport s’unit pour collecter des fonds pour divers organismes de bienfaisance

Le tennis et la communauté sportive au sens large se sont regroupés pour collecter des fonds pour un certain nombre d’organisations caritatives en mettant aux enchères une série d’expériences incroyables et de souvenirs signés.

La vente aux enchères mondiale se déroule en ligne jusqu’au 21 novembre et comprend des articles signés d’Emma Raducanu, l’hospitalité VIP à Manchester United avec une nuitée pour deux dans un hébergement cinq étoiles et plus de prix à prix imbattable.

Raducanu a consolidé sa place d’étoile montante en remportant l’US Open plus tôt cette année

Parmi les prix de la vente aux enchères Love All, il y a également la chance de rejoindre Alan Brazil et Ray Parlour dans le studio talkSPORT lorsqu’ils présentent leur émission Breakfast.

Tous les profits serviront à soutenir les programmes de tennis de base pour les enfants défavorisés au Royaume-Uni et la recherche internationale sur le cancer ; dépistage et prise en charge des femmes, des adolescents et des jeunes adultes.

La Fondation Murray Play

La Fondation Elena Baltacha

Association caritative pour les enfants GeeWizz

La Fondation du Queen’s Club

Campagne ACEing Cancer de WTA Charities

