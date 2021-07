Rencontrez Amber Group, la plateforme de gestion de capital dans le secteur des crypto-monnaies

in

Pour Martin Mende

L’équipe du Groupe Amber présente ensuite son offre commerciale aux intéressés et décrit certains de ses produits disponibles.

Amber Group, la plate-forme d’investissement en crypto-monnaie présente à Hong Kong, Séoul, Taipei et Vancouver, met les plus de 350 membres qui composent son équipe de travail à la disposition de toutes les parties intéressées, y compris les technologues, les chercheurs quantitatifs, les opérateurs de marché et les ingénieurs, tous avec une expérience en gestion d’actifs.

Actuellement, Amber a plus de quatre ans d’expérience, travaillant avec des investisseurs tels que Pantera Capital, Gobi Partners et Coinbase Ventures, ce dernier associé à l’une des bourses les plus réputées et les plus connues au monde.

Quelles solutions propose Amber ?

Voici quelques-unes des gammes de services qu’offre Amber :

Gestion efficace des actifs : Produits à revenu fixe, bons taux du marché, articles d’investissement structurés et marges d’intérêt compétitives sur le marché.

Solutions de liquidité : La plate-forme fournit une liquidité de marché constante, à la fois en espèces et en instruments dérivés, bénéficiant ainsi au marché en général.

Évolutivité et précision : Exécution d’un grand nombre d’opérations en bloc, à faible coût, rapidement, afin que l’utilisateur ait la meilleure expérience.

D’autres produits

Outre les aspects susmentionnés, la plate-forme propose une variété de produits et de services, parmi lesquels se distinguent les solutions suivantes :

Dérivés OTC : Grâce à une offre de produits structurée, il est possible d’offrir une exposition aux personnes sur ce marché tout en assurant la sécurité des utilisateurs.

Prêts : Financement à des groupes miniers, fonds et autres opérateurs, précisément pour favoriser le développement d’activités au sein du secteur de la crypto-monnaie.

Finance décentralisée (DeFi) : La plateforme soutient également diverses initiatives au sein de cet espace, offrant des liquidités et soutenant l’évolution du secteur.

À propos d’Ambre Pro

En plus des produits susmentionnés, il existe également Amber Pro, une plate-forme de financement de crypto-monnaie où les utilisateurs peuvent négocier, gérer et demander des prêts d’actifs, en plus d’autres solutions personnalisables pour les entreprises.

Avantages de l’Ambre Pro

Négociation sans commission. Liquidité ajoutée et prix compétitifs. Prise en charge des API REST et WEB Socket. Dénominations d’actifs multiples. Ténors personnalisables. Haut degré de flexibilité. Des limites élevées avec des taux d’intérêt bas. Conditions flexibles personnalisables. Types de garanties. Liquidité centralisée et décentralisée. Compte unique pour accéder à l’ensemble du marché. Suite complète d’exécution algorithmique.

Si vous souhaitez utiliser Amber Pro, suivez simplement les étapes ci-dessous :

Créez un compte Amber via le lien suivant (Je veux m’inscrire en Ambre) Créez un compte Amber Pro. Complétez la vérification KYC.

Plus d’informations

Si vous souhaitez en savoir plus sur Amber et son catalogue de produits et services, nous vous recommandons de visiter les liens suivants :

