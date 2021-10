Rencontrez Bach Bracket, le leader des ligues fantastiques ‘Bachelorette’

Comme beaucoup d’autres, Kaitlyn Hurley se lève en milieu de semaine à l’automne avec la performance de son équipe fantastique en tête. Ce n’est pas son équipe de football qui la préoccupe le plus, bien qu’en tant que fan inconditionnelle des Chiefs, cela soit certainement une préoccupation. Hurley est l’un des fondateurs de Bach Bracket, le site qui est présenté comme le site n°1 des célibataires fantastiques.

Tout comme son homologue du football, les ligues fantastiques Bachelor / Bachelorette sont devenues immensément populaires alors que les téléspectateurs établissent des files d’attente, répondent à des anecdotes et essaient de prédire comment tout le drame se déroulera dans les populaires émissions de rencontres ABC. Bach Bracket est né en 2016 en tant que quelque chose que Hurley, qui travaille dans le service client pour une agence de marketing numérique, et trois amis ont fait eux-mêmes en rédigeant des prétendants et en utilisant une feuille de calcul Excel pour surveiller la folie. Aujourd’hui, plus d’un demi-million de personnes participent à l’un des trois jeux – First Impression, Rose to Rose ou Advanced – proposés par Hurley et Bach Bracket.

«Avant de jouer au football Fantasy, je me demandais pourquoi regarderais-je ces deux équipes de poubelles s’affronter? Maintenant que j’ai du fantasme, je me dis : « Oui, cette extrémité serrée va attraper le ballon », a déclaré Hurley à BetFTW lors d’un appel la semaine dernière. «C’est ce que nous avons ressenti avec les épisodes où vous ne vous souciez pas vraiment de ce qui se passe. Avec la fantaisie, vous vous dites : « D’accord, c’est l’heure du bain à remous, allons-y ». Qui va embrasser dans ce bain à remous ?’ »

Dans l’Advanced League, les superfans Bachelor/ette peuvent établir une composition chaque semaine, puis recevoir des points en fonction de leurs performances. Des points (et des pénalités!)

Il n’y a pas de cotes ni de paris placés dans Bach Bracket, mais cela apporte un nouveau niveau de compétitivité à la télé-réalité. Il a également considérablement élargi la base de fans, selon Hurley. « Il y avait toujours des gars qui aimaient The Bachelor, et il y avait toujours des femmes qui jouaient au football Fantasy », a déclaré Hurley. « Tant de petits amis – tellement – ont dit: » J’ai commencé à regarder The Bachelor parce que ma petite amie m’a fait jouer au fantasme avec elle « , et donc c’était plutôt cool d’élargir la communauté comme ça et de voir Bachelor Nation grandir. «

Le contenu fantastique de la réalité existe depuis au moins 2011 alors que David Jacoby – maintenant hôte de Jalen et Jacoby sur ESPN2 – a écrit une récapitulation récurrente pour Grantland. Les récapitulations de Jacoby combinaient plusieurs émissions de téléréalité et distribuaient des points. Maintenant, les ligues télévisées fantastiques sont devenues plus populaires au cours des dernières années, car les téléspectateurs à la maison s’impliquent dans la télé-réalité comme Survivor, The Challenge, Big Brother, etc.

Certaines émissions de téléréalité comme The Bachelor/ette et The Challenge de MTV se sont elles-mêmes lancées dans l’action, créant des ligues Fantasy officielles pour les téléspectateurs. ABC utilise désormais Facebook pour promouvoir l’engagement de sa ligue, même si vous pouviez auparavant accéder à votre équipe Bachelor via l’onglet fantasy d’ESPN.

Une chose que les ligues de réalité fantastique doivent combattre ce que le sport n’a pas, c’est le fait que les saisons sont déjà terminées dans la vraie vie et que les spoilers sont une chose grâce à des blogs comme Reality Steve. Pour Bach Bracket, Hurley and Co. a essayé de développer les ligues avancées pour empêcher les spoilers de prendre tout le plaisir. «Nous avons commencé le côté fantastique des choses parce qu’auparavant, il n’y avait que des tranches de qui allait obtenir une rose lors de cette cérémonie des roses. C’est très amusant – et vous pouvez toujours jouer de cette façon dans nos ligues de première impression – mais si quelqu’un va sur Reality Steve, il peut simplement voir qui gagne à chaque cérémonie, et cela enlève le plaisir.

En récompensant les petits moments que vous ne pouvez pas prévoir en zappant chaque clip publié par ABC ou en parcourant les blogs, Hurley pense que c’est une victoire pour les fans. C’est l’une des rares situations où encore plus de règles signifie plus de plaisir. « Ce que nous avons vraiment essayé de faire, c’est d’avoir autant de règles que possible qui soient à l’épreuve des spoilers dans notre Ligue avancée », a déclaré Hurley. «Vous pourrez peut-être dire qui va avoir une rose, mais Reality Steve ne rapporte pas que quelqu’un jure trois fois dans cet épisode, ou que quelqu’un dit connexion ou voyage ou vulnérable. Je pense que ce sont les règles les plus amusantes, et je pense que c’est pourquoi les gens aiment jouer sur ce support, c’est parce qu’il est vraiment relativement résistant aux spoilers.

La nouvelle saison de The Bachelorette a débuté mardi soir alors que Michelle Young est devenue la 19e femme à rechercher son amour pour toujours tout en étant poursuivie par une collection d’entraîneurs personnels, de frères financiers et de quelque chose appelé un pizzapreneur (non, sérieusement).

Un trio d’hommes – Chris S., Nayte et Rick – a ouvert la voie depuis la première avec 31 points chacun, soutenus en apportant des accessoires, en gagnant des roses (y compris la première impression si vous êtes Nayte) et en étant torse nu.

J’espère que tous ceux qui rejoignent une ligue fantastique sont ici pour les bonnes raisons et apprécient leur voyage (cela vient de me rapporter cinq points).

