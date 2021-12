Rencontrez Big Shirley, la Jeep personnalisée de 330 000 $ de Hassan Whiteside

S’il vous arrive d’apercevoir une Jeep parée à six roues errant dans les rues de Salt Lake City comme si l’apocalypse était proche, ne vous inquiétez pas. C’est juste le centre de Jazz de l’Utah Hassan Whiteside qui se rend au travail.

Whiteside a donné à Andy Larsen de The Salt Lake Tribune la visite complète de son trajet personnalisé, que le joueur de 32 ans a nommé « Big Shirley », et c’est vraiment autre chose. Après avoir dépensé près de 330 000 $ pour sa création, le résultat était une machine suffisamment robuste pour faire de l’hiver en montagne un simple inconvénient au mieux.

Non pas que Whiteside savait qu’il y vivrait lorsque son projet a commencé en 2019 en tant que membre des Portland Trail Blazers. Deux ans, beaucoup d’argent et 9 000 miles au compteur plus tard, Big Shirley ne peut pas être arrêté, tant qu’il n’a pas besoin de faire le plein.

Whiteside a déclaré que le simple fait de conduire de son domicile à l’aréna pour s’entraîner et jouer brûlerait un plein d’essence. Il a dû ajouter un réservoir de carburant supplémentaire juste pour obtenir une capacité allant jusqu’à 34 gallons.

Par Larsen :

« Il a été créé par, selon les mots de Whiteside, « un mélange d’un groupe de fous qui ont fait un excellent travail. » Whiteside a déclaré que quatre ateliers de modding de voitures ont travaillé sur différents aspects du projet, parmi lesquels SoFloJeeps et Apocalypse Manufacturing en Floride. America’s Most Wanted a installé un moteur Hellcat dans le 6×6. « … Le tout nouveau moteur Hellcat peut développer 900 chevaux, dit Whiteside – mais a également deux modules de refroidissement ajoutés sous le capot. Six énormes pneus de 40 pouces touchent le trottoir, ainsi qu’un essieu Dana 80 à l’avant. Des barres stabilisatrices ont été ajoutées de chaque côté et, bien entendu, le système de suspension a été amélioré.

Il a également abaissé le siège du conducteur aussi loin que possible afin que le sept pieds puisse, vous savez, tenir à l’intérieur.

Et le tout n’a pris qu’environ 1 800 heures de travail.

Quant à la raison pour laquelle il l’a nommé « Big Shirley », eh bien, il vaut mieux entendre Whiteside l’expliquer :

« Tu sais… Elle est grande et belle. Comme une maman de campagne. dit le vétéran à Larsen.

Bon ça clarifie les choses.